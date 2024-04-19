KTOEÖS’ün dün bir okula ziyaret gerçekleştirip burada basın açıklaması önemlidir...

Okullardaki şiddet olaylarına vurgu yaptılar!

Hadi şikayet ettikleri müdür ve öğretmen eksikliği konusu zaten yılların sorunudur bir yana koyalım ama...

Daha çocuk yaştaki öğrencilerin şu sıralar kendini şiddet olayları içinde bulmasını kesinlikle bir yana filan koyamayız!

Durum felaket ötesi bir hal almıştır...

Şiddet olaylarına bilimsel olarak bakılmadığı sürece de özellikle okullarda ve öğrencilerin bulunduğu mekanlarda daha kötü olaylar yaşamamız an meselesidir!

Biz ne yazık ki sosyal devlet olmayı başaramadığımız için şu anda neredeyse tüm gençlik tehdit altındadır...

Bundan böyle gerekli önlemler alınabilir mi çok da umutlu değiliz!

...

Hatırlarsanız bundan iki hafta kadar önce benzeri şiddet olayları bir ortaokulumuzda yaşanmıştı...

Öğrenciler arasında çıkan bir kavgada 15 yaşındaki bir çocuk kavga ettiği bir öğrenciyi öldürmekle tehdit etmiş, haber basında da geniş yer bulmuştu!

Şimdi sormak zamanıdır;

Yaşanan tehdit olaylarından sonra devletin hangi birimi olayı mercek altına almış gereğini yapmıştır?

Aksine hiçbir şey yapmamıştır!

Diyelim ki bu konularda ne bir uzmanımız var ne de sistemimiz...

Çağdaş dünya ülkeleri bu konuda hangi önlemleri almış ha keşke onları araştırsaydınız!

15 yaşındaki çocuk arkadaşını ölümle tehdit edip bir süre de olsa kamuoyu yarattı...

Peki ya sonrası?

Eğer şiddet olaylarına bilimsel yaklaşılmazsa 20 yaşına gelince hangi pozisyonda olacak bunu düşünen var mı?

Hep deriz;

Hemen her şeyde olduğu gibi ne yazık ki gençlerimiz de artık Allah’a emanet edilmiştir bununu bedelini toplum olarak ödemeye hazır olalım...

...

Bir kamuoyu araştırma şirketi önceki gün çalışma sonuçlarını açıkladı...

Konu rüşvet ve adaletsizlikti!

İyi de ses getirdi doğrusu...

Ama başbakan ve bakanların bu işin perde gerisinde olduğunu açıklamasından sonra biz beklerdik ki suçlanan kurumların başındakiler hiç gecikmeden bu olayın peşine düşüp cevap haklarını kullansalardı!

Baktık gördük ki suçlanan makamlardan tek bir tanesi de kendilerini savunma gereği duymadılar...

Kim bilir belki de anket çok başarılı bir çalışmaydı ve bizimkiler sessiz kalarak anket sonucuna onay vermiş oldular!

Bu arada ülkenin partiler üstü organları?

Ülkede yaşanan olumsuzluklar onların da umurunda bile değil...

Biz ancak böyle bir sonuç çıkarabiliriz!

...

Peki ya bazı iş insanlarına ne demelidir?

Anket sonuçları öyle diyor;

Her dört iş insanından birisi devletten iş alsın diye makam sahiplerine rüşvet veriyormuş!

Rüşvet yoksa iş de yok para kazanmak da yok öyle mi?

Anket sonuçları doğruysa öyle gözüküyor...

Hadi bakalım şimdi sıra onlarda!

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Müteahhitler Birliği...

Sizin elinizde var mı böyle bir veri?

Hadi bize açıklamazsınız da muhakkak ki bunları konuşuyorsunuzdur değil mi?

Rüşveti sizden hangi makamlar ve makam sahipleri istiyor, bunları açıklamak için yüreğiniz ne kadar büyük!

Hiç umudumuz olmasa da...

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, partinizde tam sular duruluyorken Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine yapılan atama parti tabanında ağır eleştirilere neden oldu. Muhalifleriniz yeni bir eylem planı için çalışma başlattılar şimdiden önlem almanız öneriliyor!

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, mutfaklarına et almakta zorlanan dar gelirli aileler artık yurt dışından et ithali yasağının kaldırılması için yoğun mesajlar göndermeye başladılar. Konuyu Bakanlar Kuruluna getirmeniz ve gecikmeden karar üretmeniz isteniyor haberiniz olsun istedik!

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Sayın Hasan TAÇOY, siyasi kulislerde önümüzdeki hafta başı Ankara’ya davet aldığınız ve hazırlıklara şimdiden başladığınız konuşulmaya başlandı. Bu arada giderken yanınızda kalın bir dosyayı da götüreceğinizi öğrendik, kara kaplı defter çok yakında açılıyor desenize!

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Sayın Kasım KUNİ, bu sıralar Doğancı bölgesine dikkat zira buradan et kaçakçılığının hayli yoğunlaştığı yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Bölge halkı da gece devriyelerini başlatmanız gerektiği yönünde isteklerde bulunuyor, muhakkak vardır bir gerçek payı değil mi?

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Sayın Kudret ÖZERSAY, sahte diploma skandalından sonra şimdi de YDP kurultayının yasal olup olmadığı yönünde derin bir araştırma başlattığınız ve konuyu mercek altına aldığınız gözleniyor. Acaba eski küskünlerin önce ayrılıp yeniden temaslarda bulunması da bunun bir parçası olabilir mi?

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Sayın Emirali TATLIDİL, mekanınızda bir spor karşılaşması sırasında kendini bilmez alkolik birisi tarafından darp edildiğinizi üzülerek öğrendik büyük geçmiş olsun. Bundan böyle devir artık koruma ile gezme devridir, bu işi çok yabana atmayın deriz, insanların ruh halleri hiç de iyi değil!

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Sayın Mine YÜCEL, bazı anket işletmelerinin sahipleri ülkedeki yolsuzluk ve adaletsizlikler için yapılan kamuoyu yoklamasında 500 kişi ile yapılan çalışmanın doğru sonuçlar ortaya koymayabileceği yönünde görüş belirtmeye başladılar. Yaptığınız anketlerde umarız teknik bir eksiklik yoktur!

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Sayın Orhan TOLUN, casinolar için gelecek olan turistleri istemediklerinizi söyledikten sonra hayli yoğun tepki aldığınızı biliyor muydunuz? Yıllardır turizmin içinde olan birisi için yakında kınama yazısı alırsanız sakın şaşırmayın!

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Sayın Salih CANSEÇ, yolsuzluk ve rüşvet konusunda yapılan kamuoyu araştırmasında başkanı olduğunuz MİK’in de adı geçince bu sıralar fazlasıyla hassas olmanız gerektiği yönündeki bir mesaj verilmiş oldu. Gözünüzü dört açacağınız günlerden geçiyorsunuz aman dikkat!

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Sayın Mehmet EÇİÇ, rahatsızlığınızın hızla normale döndüğünü memnuniyetle öğrendik tekrardan büyük geçmiş olsun. İşletmelerinizin başına geçmek için artık gün sayıyormuşsunuz o günlerde inşallah yakındır. Dünyanın da fani olduğunu hiç unutmamak gerek değil mi?