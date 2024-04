EKONOMİK YÜKÜ AĞIRLAŞTIRARAK

KOLTUKLARDA GERİLEREK

ÜÇ KURUŞ ASGARİ ÜCRETLİYİ

YİYİP BİTİRDİNİZ…



Ülkenin göz göre göre yok edilmesi, halkın derin endişe ve hayal kırıklığı yaşadığı ne muazzam günlerden geçiyoruz. Her gün yaşanan kötüleşen durumlar, toplumun genelinde bir çöküş hissi yaratıyor ve geleceğe dair umutlar artık tükenmiş durumda. Ekonomik krizin eşiğinde değiliz. Tam ortasındayız ve her gün daha çok batmaktayız. Zamlarla, kazalarla , yolsuzluklarla rekora koşuyoruz. Ne istikrar be kardeşim. Her allahın günü güne , olumsuz haberler ve yaptırımlar ile uyanıyoruz. Nefes almak ne mümkün. Pazartesi toplanırlar bir sonraki gün bombalarlar. Böyle bir azim olamaz.

Ülke çözümsüz görünen bir çıkmaza doğru girdi. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik dengesizlikler, yolsuzluk, sosyal bölünmeler ve dış müdahalelerin kurbanı her zaman HALK oldu bu ülkede. Ekonomik olarak, yanlış politikalar ve kötü yönetim sayesinde toplum olarak , geleceğe dair en ufak bir güvence ve yaşama hevesi bırakmadınız. Hala ülke için çalıştıklarını söylemek, her gün çıkıp şöyle projelerimiz var demeleri , halk için en iyisini yapacağız söylemleri artık yeminle mide bulandırıyor.

Ülkede düzenli, sistematik ve şaşmayan tek şey HALKI’ın yaşam alanlarını daha çok darlama, haklarını gasp etme, geleceğe dair her şeye el koyma, toplumu güvensizlik ve belirsizliğin içine itmektir. Görevleri bunlar sadece. Ülkenin harvurulup savrulması zerre umurlarında değil. Strateji bu ve hiç şaşmayan politikaları VURUN DA KORKMAYIN. Asgari ücretlinin patronları siz sayın makam mercilerinde fuzuli oturan zatlarınız. Ülkeyi yabancılar ile doldurup kendi halkını EZE EZE memleket sevdalısı gibi dolanıyorsunuz. Bitmek bilmeyen iştahınız sayesinde toplum artık ip çekme durumuna geldi.

Beni , bizi zengin kısım ilgilendirmiyor. Bu ülkede birileri her zaman yolunu bulup ifşa olana kadar ceplerini dolduruyor, yandaşını besliyor servet katlamaya devam ediyor. Bizi ASGARİ ÜCRETLİ ilgilendiriyor. Bizi üç kuruş maaş alıp da evini zor geçindiren emekçi ilgilendiriyor. Bizi evlat okutmak için gece gündüz çalışan ama yine baş edemeyen halk ilgilendiriyor. Sizlerin asla umrumda olmayan, sırtından geçinen, her türlü ekonomik zorluğun içinde boğduğunuz BU ÜLKENİN ESNAFI, EMEKÇİSİ, EMEKLİSİ, ÇALIŞANI ilgilendiriyor.

Yıllarca süre gelen şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı olmayan. Kabile reisliğinden öteye geçmeyen, kendi çıkarları için o koltuklarda oturan. Ülkesi ve halkı için değil de verilen emirleri yerine getiren SİSTEM artık imha edilmeli. Çünkü çekilecek gibi değilsiniz artık. Yasal ve usüle uygun HIRSIZLIKLARINIZ artık dayanılamaz bir hal aldı. Bitirdiniz , yok ettiniz, yabancılaştıdınız. Yaşanılacak bir heves ve refah bırakmadınız. Gelecek yok bu ülkede artık. Geleceği bile kendinize endeksleyip daha ne kadar ALIRIZ planları içerisinde yönetim yapmaya devam ediyorsunuz.

Yıllarca toplumunu , halkını düşünmeyen bir yönetimin gölgesi altında, liderlerin kendi çıkarlarını ve iktidarlarını koruma arzusu ile, kısa vadeli politik hesaplarla, ve liderlik becerilerinin yetersizliği ile bu ülkede nefes almaya çalıştık. Yetti gayrı ha … Yarattığınız bu etkilerin sonuçlarını ağır ve ne yazık ki haklar gasp edilerek ödeniyor. İnsanlar artık nefret ve öfke ile ülkede zor duruyor. Gençlerin tek bir umudu kalmadı. Hayatlarını kurtarmak arkalarına bakmadan gidiyor. Yerinde de BİN BİR TANE YABANCI ile evlatlarımızın hakları yenilerek ülke işgal altına alındı.

Ekmeği yenilemez, ülkeyi yaşanamaz hale getirip de hala orda olmanız , sizlerin nasıl bir çıkar azmi ve planı içinde olduğunuzu anlayacak yaştayız. Halkın gözünün içine baka baka her türlüsünü yapıyor ve bundan da zerre rahatsızlık duymuyorusunuz. Evet gelecek olan güzel günleri sizler için halk gördü. Sizin dolmak bilmeyen ceplerinizi bu halk alın teri ile doldurmaya ne yazık ki mahkum.



HER OLAY BİR SONA GEBEDİR

AMA KÖTÜ

AMA İYİ

DİLERİZ HALKIN BAŞLANGICI SİZİN SONUNUZDUR…



KARAKUŞ