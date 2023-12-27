“Üst düzey bir polis komutanıyla sohbetteyiz…

Polisin eksikliklerinden ama özverili çalışmalarından bahsediyor!

Ama daha büyük sıkıntısı var…

Nijerya’dan buraya gelenler!

Öğrenci olarak geliyorlar ama çoğu okula gitmiyor…

Kimi çalışıyor kimi de karanlık işlere giriyor!

Uyuşturucu birinci sırada…

Bu da bir market sahibi;

Marketin her koridorunu kameralardan izliyorlarmış…

Günde en 5-6 Nijeryalı öğrenci raflardaki ürünleri gizli ceplerine indiriyorlarmış!

Kapıda uyarınca da verdikleri cevap şu;

“Açız ölelim mi yani!”

Peki bu iki örneği niye verdik?

…

Bir kere daha hatırlatalım:

“Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi…

Adam buradaki kendi insanını kötüledi bize!

İpleri sıkı tutmazsanız tepenize çıkar dedi…

Dediği de çıkıyor artık!

Başta uyuşturucu konusu, lüks kara araçlarda geziyorlar…

Mafyavari tavırları dikkat çekiyor!

Ve neredeyse uyuşturucu piyasası tamamen onların eline geçti…

Her zaman olduğu gibi dürüst çalışan ve öğrenci olanları bir yana koyuyoruz ama diğerleri kontrol altına alınmazsa bu ülkede daha vahim olaylar yaşanacaktır!”

…

Nijeryalı Büyükelçi bu uyarıyı KKTC’ye yaptığı bir ziyarette yapmıştı…

Görüştüğü okulların tüm rektörlerini altını çize çize anlatmıştı!

Biz de zaten rektör arkadaşlardan duyup yazmıştık…

Konu büyük ihtimalle o zaman polisin de bilgisine getirmiştir elbet!

Ama belli ki yapılan uyarılar çok da etkili olmamış…

G.Mağusa’da yaşanan son cinayet olayı da bunu zaten ortaya koyuyor!

Şimdi dizimizi dövüyoruz…

Aslında bu diz dövmeler de göstermelik eylemler!

Herkes sorumluluğu sırtından atmaya çalışıyor, hepsi o…

Bu ilk cinayet değildir!

Son da olmayacaktır…

Bir kez daha vurgulayalım;

Aralarında mükemmel insanlar, geleceğin bilim adamları bile var ama…

Önemli bir kısmı artık burada çeteler kurarak her türlü karanlık işin içine girmiş durumdalar!

…

İşin daha da kötüsü var;

Bazı Nijeryalı öğrenciler karanlık işlerine bizim gençlerimizi de çekmeye başladılar!

16 yaşında bir kız nasıl olur da böyle işlerin içine girer diye hayret ediyoruz ya…

Hayret edeceğimize bunu önce kabul etmemiş gerekiyor!

Nüfusunun üçte birinin öğrenci olduğu bir ülkede elbette karanlık insanların hedef kitlesi de öğrenci kesimi olacaktır…

Onun için olaya iki pencereden akmak gerek!

Çeteleşen Nijeryalı öğrencileri bu ülkeden nasıl def edeceğiz…

İkincisi de diğer öğrenci ya da öğrenci olmayan gençleri bu illetten nasıl koruyacağız!

Adamların gözü dönmüş bir kere…

Önlerine kim çıksa içlerine çekmeye çalışıyorlar!

Önce uyuşturucu ile tanıştırma, sonra ufaktan satışlar ve elbette ki en sonunda da kararan hayatlar…

…

Burada tüm topluma ve en fazla da üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir…

Elbette üniversitelerimiz eğitim yuvalarıdır ama bunu yapanların asıl amaçları ticarettir, bu işten para kazanmaktır…

Okullarına kayıt edecek öğrencileri iyi denetlemeden, kontrol etmeden, sadece para gelsin diye okula dahil ederlerse böyle olayların yaşanması zaten kaçınılmaz olacaktır!

Tabi ki devleti yönetenler…

Asıl kontrol devlette olmalıdır!

Gelip okula kayıt yaptıran ama okula bundan sonra uğramayan bir öğrenci burada tatil yapmaya gelmemiştir…

Bunlar sıklıkla denetlenmeli, okula devam etmeyenler ise hiç tereddüt etmeden ihraç edilmelidir!

Birileri para kazanacak diye, ülke gençliğinin geleceğini görmemezlikten gelmek bu topluma yapılan en büyük kötülüktür…”

(2/2/2018)

MESAJ KUTUSU

Sayın Metin FEYZİOĞLU, 50 Milyon Dolarlık rüşvet iddialarına Fuat Oktay da karıştırıldığına göre kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yanlış algı operasyonlarının önüne geçmek için artık sizin de kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğunuz doğdu. Eğer resmi bir açıklama yapılmazsa konu daha çok manşetleri dolduracak...

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, hayatını kaybeden Yusuf Mert’in ailesi haklı olarak fazlasıyla üzgün ve tepkili. İlgili bakan olarak teknik ve bilimsel bir açıklama yaparak konuya açıklık getirmeniz bekleniyor.

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Sayın Mustafa TÜMER, Vakıflar İdaresi’nin yeni genel müdürü olarak Cratos’un borçları konusunda fazlasıyla hassasiyet göstermeniz gerektiğini bildiren mesajlarınız gelmeye başladı. Bu görev sizin için tarihi bir sınav niteliğini taşıyor, uyarma ihtiyacı duyduk...

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Sayın Alihan PEHLİVAN, rüşvet iddialarında sizin de adınız geçtikten sonra tanıdık tanımadık hemen herkes iban numaralarını göndermeye başlamış diye duyduk. Biz de iban yok ama en büyük sarı zarfla en kısa sürede kahve içmeye bekliyoruz. Bizim başımız kel olabilir ama insan hakları diye bir şey var değil mi?

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Sayın Salih CANSEÇ, bir okul ihalesinde iddia edilen rakamlar konusunda duyarlılık gösterip gerekli işlemleri başlattığınız için tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını bekleriz. Konuyla ilgili başka dairelerin de adı geçmeye başladı onları da deşifre etmeniz güzel bir amme hizmeti olacaktır...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Anamuhalefet olarak asgari ücret konusunda sessiz kalmanız özellikle sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden olmaya başladı, çok gecikmeden ses vermeniz bekleniyor. Bu arada partinizin kuruluş yıldönümünü kutlar nice seneler temenni ederiz...

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Sayın Ömer KÖSEOĞLU, kamu sınavlarında başarı oranının her geçen yıl düşmesi nedeniyle artık sizin de bunun gerekçelerini araştırmak gibi bir sorumluluğunuz ortaya çıktı. İstatistikleri bilimsel verilere dönüştürüp gerekli çalışmaları başlatmanız şart oldu gibi gözüküyor değil mi?

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Sayın Polat ALPER, yeni yıla sayılı günler kaldı ama çalışanlar hala kutlama etkinlikleri için bir duyum almadıklarından yana şikayet ediyorlar. Oysa biz sizi epey cömert medya patronu olarak tanıyorduk ama hayırdır bu sessizlik niye!

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Sayın Redif NUREL, nihayet turizm sektörüne de el atarak çok yakında bir şehir otelinin açılışına hazırlandığınız konuşuluyor. Görenler de mekanın beklenenden daha görkemli olduğunu söylüyor, hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz...

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Sayın Meryem Çavuşoğlu ÖZKURT, tarihi öneme sahip olan BRTK’nin yeni yaşını kutlar nice başarılı yıllar dileriz. Bir de ara sıra eksiklikler konusunda çalışanları dikkate alıp gereğini yapmanız başarılarınızı daha da artıracaktır.

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