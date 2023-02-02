Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ne garip tesadüf değil mi?

Şimdiye kadar elektrik kesintileri ya akaryakıt yetersizliğinden ya da Teknecik’teki arızalardan kaynaklanıyordu…

Şimdi soğuk kış günlerinde AKSA’daki jeneratörler devre dışı kalmaya başladı!

Hem de ayın anda üç tanesi birden…

İnanalım mı inanmayalım mı karar vermekte zorlanıyoruz!

Çünkü öyle bir hale getirildik ki her bir olumsuzlukta hinlik arıyoruz…

Aramakta da yerden göğe kadar haklıyız!

Önceki gece malumunuzdur…

Ülke genelinde hem de uzun bir süre şalterler inince millet karanlıkta kaldı!

Tepkiler de artık küfür düzeyine ulaştı…

Devlet olup da aslında olamamak böyle bir şey olsa gerek!

…

Lütfen dikkat ediniz, bir kesim hükümete sayıp söverken bir kısım da artık kablo ile elektrik gelsin demeye başladı…

Bu kesintiler bir kamuoyu algısı yaratmak için olabilir mi kesinlikle olabilir!

Zira AKSA bu ülkeye geldiği günden beridir sevilmedi, hep yabancı olarak görüldü…

Kablo ile elektrik projesi eğer gerçekleşirse hiç ihaleye çıkmadan AKSA tarafından gerçekleştirilecek!

Yasal ya da değil, ama kesin bildiğimiz bir şey var bu ülke insanının sabırları sınanmaktadır…

Ne kadar elektrik kesintisi fazla olursa kablo ile elektrik için tepkiler o kadar az olacaktır!

Güzel bir taktik…

Ama çok da ahlaklı değil!

Başka ülkelerde bunlar yaşansa hükümetler koltukta bir gün bile duramaz…

…

O kadar çok beceriksiz ve basiretsizler tarafından yönetiliyoruz ki kesintiler eğer ahlaksızca taktikler değilse bir program dahilinde bile yapılamıyor…

Keseceksen kes kardeşim!

Ama adam gibi kes, millet bu kış günlerinde ne zaman kesileceğini ne zaman geleceğini bilsin en azından…

Kafana göre kesinti yapmak da neyin nesi!

Sizin ülke insanına saygınız bu kadar mı?

Şundan emin olun ki artık insanımızın sabrı tükenmek üzere…

Millet sosyal medyada gara belalar okumaya başladı, hiç mi yüzünüz kızarmıyor!

Ayıptır, günahtır, terbiyesizliğin dik alası yahu…

…

Son bir ayrıntı…

Bundan 15 yıl önce kadar eve küçük bir jeneratör almıştık, neredeyse hurdaya dönmüş yatıyordu.

Kesintiler yine başlayınca servis yaptırdık, aküsü filan değiştirdik…

Ama hele de geceleri elektrikler kesilince mahalle zifiri karanlıkken çalıştırmaya bile çekinip utanıyoruz sırf komşular gürültüden rahatsız olmasın diye!

Oysa asıl utanması gereken biz değil kesinlikle sizlersiniz…

Ankara kulisleri…

Gezici’den 6’lı masaya Kıbrıs uyarısı

KKTC’de de zaman zaman seçim anketleri yapan Gezici Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, 6’lı masanın Kıbrıs konusunda ‘iki toplum’ yaklaşımını eleştirdi, Kıbrıs’ta iki ayrı halkın olduğunu kaydetti. ’Kıbrıs konusu milli bir davadır’’ diyen Gezici, ‘’Bir kere Kıbrıs’ta iki toplum değil kendi kaderini tayin hakkına sahip iki Halk , iki Devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti BM’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında bulunmuştur. Bundan geri adım atmak milli menfaatlerimize zarar vereceği gibi KKTC’deki Türkiye ile birlikte hareket eden kesimi de rahatsız edecek, bu kesimde tepki yaratacaktır’’ ifadelerini kullandı.

YENİ AÇIKLAMA YAPIN

6’lı masanın liderlerine yeni bir Kıbrıs açıklaması yapması çağrısı yapan Gezici, ‘’Dolayısıyla 6’lı Masa bir an önce hatadan dönmeli ve yeni bir açıklama ile KKTC’nin tanınması politikasına güçlü bir destek vermelidir. Milli dava bunu gerektirir. Aksi takdirde 6’lı masanın ne kadar milli olduğu sorgulanmaya devam edilecektir’’ dedi. Murat Gezici şöyle devam etti;

AÇIKLAMA HAYAL KIRIKLIĞI

’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen bir Devlet olarak Türk Devletleri ile İslam Örgütü Teşkilatı’ndan başlamak üzere Dünya’daki yerini alması Türkiye’nin güvenliği, Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunu koruyabilmesi için elzem hale gelmiştir. Hal böyleyken 6’lı Masa’nın Kıbrıs konusundaki açıklaması hayal kırıklığı yaratmış, soru işaretlerine neden olmuştur’’ ifadelerini kullandı.

…

Güney Kıbrıs’ın en yüksek tirajlı gazetesi Fileleftheros’un önceki gün manşetinden verdiği haber hem Güney Kıbrıs ve KKTC hem de Türkiye’de tartışma konusu oldu…

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs öncesi Kıbrıs’ta entegrasyon kararı alacağını ve KKTC’yi Türkiye’ye bağlayacağını iddia etti…

Belli ki Güney Kıbrıs da bu kez medya yoluyla Türkiye’de yapılacak olan seçimlere bir şekilde müdahale etmeye karar verdi!

Ankara’dan AK Partili bir vekil konuyla ilgili yaptığı açıklamada böyle bir şeyin mümkün olmadığını aksine partilerinin KKTC’nin tanıtılması için önümüzdeki günlerde bir takım projelerinin yürürlüğe gireceğini ifade etti…

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Millet İttifakı iktidara geldikleri taktirde seçim barajının yüzde 3’e düşürüleceğini söyledi…

Gayet manidar bir karar oldu çünkü şu anki hükümetin seçim barajını MHP’ye özel olarak yüzde 7’ye düşürmesine ağır tepki koyanların bu konuda çelişkili açıklamalar yapması dikkatlerden kaçmadı!

Bu konuda KKTC’yi örnek alırlarsa iyi olacak, seçim barajı düştükçe meclise giren parti sayısı artıyor ve kurulan hükümetler çok uzun ömürlü olmuyor…

Umarız göz yaparken göz çıkartmazlar!

MESAJ KUTUSU

Sayın Tunç ADANIR, Başbakan ile görüşmenizde ne oldu da anlaşmaya varıldı şeklinde meslektaşlarınızdan yoğun sorular gelmeye başladı. Bu arada hükümetin geri adım değil de iş birliği yapacağını açıklaması kafaları bir hayli karıştı. Meraklı kesimi bu konuda aydınlatmanız bekleniyor…

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Sayın Mustafa DEVECİ, Gümrük Dairesi Müdürlük görevinden aslın aylar önce alınma kararı çıkmıştı ama bazı çevreler kanatlarını açıcınca bu konuda gecikme yaşandı. Dairede sorumluluğunuz çok büyüktü biraz tatil iyi gelecektir, sonra da başka bir daireye hazırlanın deriz…

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Sayın Alişan ŞAN, devletin bazı kurumlarının araçlarının aile şirketinde sigortalanması konusunda tepki mesajları yağıyor. Yasal durumu araştırdıktan sonra bu konuda bir karar üretmeniz gerekiyor zira medya da saldırma gardını almış durumda…

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Sayın Ahmet ÜNSAL, Ankara ziyaretiniz sonrasında sizin dairede büyük değişimlere gidileceğini bazı kellelerin de gideceği yönünde haberler gelmeye başladı. Yine de intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu hatırlatmak isteriz, haberiniz olsun istedik!..

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Sayın Hüseyin PAŞA, zam yok dediniz ama dün faturası gelenler büyük zam yapıldı diye isyan etmeye başladı, bu konuda detaylı bir açıklama lütfen. Bu arada elektrik kesintilerini program yapıp saatleri vatandaşa bildirirseniz en azından sinir sara olmayacaklardır…

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Sayın Güven BENGİHAN, ülkede hak aramak için yapılan tüm grev ve eylemleri destekleriz ama şu lastik yakma işi çok da çevreye duyarlı olunmadığını gözler önüne serdi. LAÜ yoluna ağaç ve çiçek dikseydiniz ha keşke çevre duyarlılığınızı göstermek için…

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Sayın Özer KANLI, genel yayın yönetmeni olduğunuz gazetede son günlerde büyük tahsis hataları yapılmaya başladı, bir de ön sayfada olunca göze fena batıyor. Yılların deneyimi olarak bu konuda önlem almakta yarar görüyoruz…

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Sayın Mehmet YILMABAŞAR, 33 yıllık devlet hizmetinden sonra nihayet emeklilik günleri başlamış. Hayırlı uğurlu olsun ancak eminiz ki siz boş durmayıp kendinize muhakkak bir meşgale bulursunuz değil mi?

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Sayın Durali GÜÇLÜSOY, İran’dan gelen hurmaları biraz daha evde bekletirseniz kurtlanma ihtimali büyük olacaktır. Müslümanın malının ortak olduğunu unuttunuz mu yoksa?

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ VYK Başkanı olarak G.Mağusa Belediyesi ile iş birliği kararı almanız Kıbrıs Türkünün hoşgörüsünü de dosta düşmana göstermiş oldu. Bölge halkı memnuniyetlerini dile getiren mesajlar gönderiyor, tebrik ederiz…