Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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KKTC artık resmen birilerinin bir yerlerine batıyor…

Eskiden besleme, tembel suçlamaları yapılırdı!

Sizi, biz kurtardık diye ukalalık ederlerdi…

Şimdi yeni suçlamalar türemeye başladı!

Kalkmış Türkiye’de bir sendikacı Kıbrıs Türkü’nü laik olmakla suçluyor…

Sadece bizi suçlasa sorun değil!

Laikliğe zulüm suçlaması yapıyor…

Neymiş bir imam kuran kursu veriyor diye şikayet edilmiş!

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ki yazılı iznini de sendika sitesinden paylaşıyor…

Sendika başkanlığından başka her türlü saçmalık mevcut yaptığı açıklamada!

Aslında yaptığı Atatürk düşmanlığından başka bir şey değil…

İçimizi en çok acıtan da odur zaten!

…

Tabi ki dahası var…

Bu açıklamaya bizim siyasilerden tek bir açıklama geldi o da Kudret Özersay’dan!

Ağzının payını iyi verdi de…

Bizim devlet erkanı yine uyudu!

Her nedense oradan buraya bir suçlama yapıldığı zaman bizimkiler sin da geçsin deyip, kafalarını kumun altına sokuveriyorlar…

Oysa Türkiye sevdalısı olmak böyle bir şey değildir!

Onların yaptığı otur arap kalk araptan başka bir şey değil…

Yahu arkadaş siz bu ülke insanı tarafından seçilmiş kişilersiniz!

Sizi o koltuklara oturtan bu ülke vatandaşları…

Adam hakaretler savuruyor, Atatürk’e dil uzatıyor!

Tek bir açıklama yok…

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı ve tüm bakanlar nerede!

Burası laik bir ülke, insanları laikliğe inanmış, inanılmaz suçlamalar yapılıyor ve tıs yok…

Allah sizi bildiği gibi yapsın, diyecek başka bir şey bulamıyoruz!

…

Belli ki KKTC’den hayli rahatsız oluyorlar…

Buradaki çağdaş yaşam bir yerlerine batıyor!

Yeri geldiğinde de taşı gediğine oturtuveriyorlar…

Hem de mesnetsiz en ağır ifadelerle!

Aslında amaçları kuran kursları filan da değil…

Burasının içini iyice bir karıştırmayı hedefliyorlar!

Karıştırıcılık görevini üstlenmişler…

Dini metaları da buna alet ediyorlar!

Laikliği de din karşıtlığı olarak göstermeye çalışıyorlar…

Ama tatil için Kıbrıs’a geldiklerinde de yemedikleri nane yok!

Geçmişte yaşananlar bunun örnekleri ile doludur, gerekirse günü geldiğinde onları da ifşa ederiz, rezil rüsva olurlar…

…

Buradan tüm ülke yöneticilerine filan seslenmiyoruz…

Zira onların ruh halleri çok iyi anlıyoruz!

Bir el sıkmak için birbirlerine ezen zihniyet onlar…

Artık ne medet umuyorlarsa, tabi ki onların sorunudur bu!

Biz buradan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisine seslenmek istiyoruz…

Niçin?

Gerçek bir Atatürkçü olduğu için…

Atatürk devrimlerine bağlığı olduğundan!

Tamam nihayetinde Türkiye’nin bir temsilcisi ancak Kıbrıs Türkü için yapılan yanlış değerlendirmelere de dur demek zorundadır…

İki ülke arasındaki köprülerin sağlam olması için yapacağı çalışmalar önemlidir!

Biz siyasilerden daha kendisinden beklenti içindeyiz…

…

Kuran kurslarına da kesinlikle karşı değiliz…

Ama devletin denetiminde, ehli insanlar ile!

Din istismarlığı yapılmadan…

Laikliği ezip geçmeden!

Başka dinleri de öcü gibi göstermeden…

Herkesin inancına saygı duyarak!

Sevgiyi, saygıyı ve insanlığı ön planda tutarak…

Zorlamadan, baskı kurmadan, çocuklara düşmanlık öğretmeden!

Yobazlığı ve Atatürk düşmanlığını hortlatmadan…

Gerisi de teferruattır zaten!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Savaş ORAKÇIOĞLU, bölgenizdeki su kuyularının bazılarına verilmesi için bir vekilin ısrarla üzerinizde baskı kurmaya çalıştığı yönünde ihbarlar yapılmaya başladı. Vekilin ismini açıklamasanız bile bize verin ismini deşifre ederek kendisinden hesap soralım. Bu arada bu işin ardında başka şeyler de var, belki burnunu sürtmüş oluruz.

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Sayın Kudret ÖZERSAY, Türkiye’de sözde bir din adamının KKTC’yi ve dolayısıyla laikliği aşağılayıcı alçak açıklama sonrası her nedense tepki koyan başka cesaretli bir siyasetçi çıkmadı teşekkür ederiz. Demek ki bazıları siyasetin aynı zamanda cesaret istediğini bile idrak edememiş olsa gerekler…

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Sayın Erhan ARIKLI, sizin mide ağrısı sanırız üşütmekten değil de Ercan’ın açılış stresinden olsa gerek. Bu arada Ercan-İzmir tek gidiş bilet fiyatlarının 11 Bin TL’ye yükseldiğini biliyor muydunuz? Hadi birisi başladı da diğer iki firma acaba gelmekten uçuş yapmaktan vaz mı geçtiler dersiniz?

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Sayın Serhan AKTUNÇ, Girne antik limanda tesisi bulunan restoran işletmeleri en kası zamanda ziyaretinizi beklediklerini belirten yoğun mesaj trafiği başlattılar. Sıkıntıları malum uzun süredir kapalı oldukları için maddi konular. Restoran sahibi olduğunuz için en çok onları siz anlarsınız değil mi?

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, siyasette yeni dönem beklentisi içinde tüm parti örgütlerinde nabız yoklamaya devam ettiğiniz konuşuluyor. Şu anda çok yakınlarınız sizi tam da avını bekleyen avcıya benzetiyorlar, yanlış da olmasa gerek değil mi?

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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, parti tabanı ve tavanındaki söylentiler furyasını sonlandırmak için girişimde bulunmanız gerektiği yönünde şikayetler gelmeye başladı. Biraz daha gecikirseniz her geçen gün depremin şiddetinin artacağı iddia ediliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ersin TATAR, Türkiye’de bir sendika başkanı hem Kıbrıs Türküne hakaret ediyor hem de laiklik karşıtlığı yapıyor. Bu ülkenin en üst makamında oturan birisi olarak bu arkadaşa haddini bildirmeyi düşünür müydünüz acaba?

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Sayın İsmail ARTER, çiftliğinizde bulunan 3 bin yumurta tavuğunun günde sadece 8 yüz yumurta vermesi bize göre çok büyük sorundur. Bunda sıcak havaların etkisi olabilir ama siz yine konuyu bir bilene danışın deriz…

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Sayın Fikri ATAOĞLU, turizm ülkesi olup da tek bir turizm yazarı olmayan tek ülkenin bizim olduğu istatistiklere de geçmiş durumda. Özellikle genç meslektaşları bu konuda eğitip turizme büyük bir ivme kazandırmayı düşünür müydünüz?

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Sayın Nidai SALİŞ, Lefkoşa’daki yeni mekanı hizmete koyduktan sonra keyfinizin bir hayli yerine geldiğini duyduk. Şu sıralar en fazla siyasiler akın ediyormuş, hayırlı işler bol kazançlar dileriz.

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