Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Görenlerin gözünü kamaştıran 450 Milyon Euro’luk yeni Ercan yolcuların kabusu oldu.

Denizleri aşıp derede boğulmak bu olsa gerek..

10 küsur yıl bekle yeni havaalanına kavuş bavulunu traktör kasasında ara…

Uçaklar rötar yapıyor yolcular ne yapacağını bilmiyor…

,Yeni bir havaalanı ve yeni açıldı elbette sorunlar olur ama elektrik kesintisi nedir bavulları el yordamıyla aramak nedir.

50 derece sıcakta beklemek nedir arkadaş!

Yani elbette bazı sorunlar olurunda sorunun da bir adabı vardır.

Havaalanı mı kurban pazarı mı belli değil…

Ülkeye önemli bir yatırım yapılmış eleştirmeyelim hadi destek olalım diyoruz hale bak.

Madem açılışı hazır değildi bu tesis neden açtınız.

Yazık değil mi bu insanlara!

Bakan Arıklı diyor ki: Yeni Ercan’ı gidin ziyaret edin görün öyle karar verin.

Değil yeni Ercan terminal binası oraya dünyanın en büyüklerinden İstanbul havaalanını yapsanız işkence çektikten sonra ne fayda!

Ve Arıklı noktayı koyuyor:

Ercan’a giden elektrik dalgalı, bu nedenle de jeneratörler otomatik olarak devreye girmiyor, elektrik de ister istemez kesiliyor, Ağustos ayı boyunca Ercan’daki bu sıkıntı devam edecek gibi görünüyor.

Bu sözün üzerine söyleyecek bir şey yok maalesef.

Artık tuz da koktu!

…

Gazimağusa'daTerrace Apartmanı sekizinci katta korkunç bir patlama meydana geldi.

33 yaşında gencecik bir insanın balkondan atlayarak can verdiği haberiyle yıkıldık.

Görgü tanıklarına göre ise patlamanın şiddetiyle balkondan savruldu bu genç.

Bu yazı kaleme alındığında patlamanın sebebi hala netleşmemişti.

Olayın üzerinden kaç saat geçti ama açıklama gecikti.

Tahminler tüp gaz patlamasını gösteriyor.

Ve akıllara bakımsız ikinci dünya savaşından kalma tüpleri akıllara getiriyor.

Tüp değil bomba sanki!

Ve KKTC’de her evde tüp gaz var neredeyse.

Sürekli zam gelen bu tüp gazların denetiminin nasıl yapıldığı muamma…

Uzman değiliz ama eve aldığımız tüplerin tipine baktığımızda ilkel ve bakımsız görüntüsünden kalitesizliği anlıyoruz.

Diğer bir konuda örneğin Türkiye’de bir mutfak tüpü aldığınızda yetkili servis elemanı gelir tüpü kendi takar ve kontrollerini yapar.

Bizde ise böle bir hizmet yok!

Bu talihsiz olay eğer tüp kaynaklıysa bu konunun derinlemesine araştırılması ve bir daha olmaması için ciddi önlemler alınması gerekiyor.

Tüp dolumu yapan şirketlerin güvenlik standartlarında dünyayı yakalaması için yasal olarak zorlanması gerekiyor…

…

Zamlardan gözü dönmüş halkın AKSA ile imtihanı!

Elektrik kesintileri bu sıcaklarda tüm ülkeyi sarstı, artık tahammül kalmadı.

Halk Kıb-Tek’i, El-Sen ne varsa düşman oldu.

Vatandaş özelleştirme konusunda hazır hale getirildi.

Aksa ile imzalar atıldı planlar yapıldı…

Şimdi bu işin vatandaşa maliyeti ne olacak bakalım.

Yeni zamlardan söz ediliyor…

Hem de okkalı zamlardan!

Canı yanınca Kıb-tek’i gözden çıkaran bu halk eğer cebi daha da yanmaya başlarsa ne Aksa’yı tanır ne hükümeti.

Bu konuyu kimse çok hafife almasın!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, bazı camilerde laiklik karşıtı vaazlar verildiği yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. Bu konuda ekipler oluşturup şok baskınlar düzenlenmesi konusunda girişimde bulunmanız isteniyor, işler çığırından çıkmadan önüne geçmek şart oldu gibi gözüküyor…

…

Sayın Savaş ORAKÇIOĞLU, dünkü su kuyuları hakkındaki mesajımızdan dolayı ilgilenip araştırıp bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Siz yine de temkinli ve tedbirli olmaya devam edin ki devletin kaynaklarına göz dikenlerin cesareti kırılsın…

…

Sayın Dursun OĞUZ, elektrik kesintilerinden sonra su kesintilerinin de başlayacağı yönündeki açıklamalar kafalarda çeşitli soru işaretleri yaratmaya başladı. Bazı çevreler kasıtlı olarak vatandaşa eziyet çektirilmesi yönünde söylentiler çıkarıyorlar, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaparsanız iyi olacak…

…

Sayın Okyay SADIKOĞLU, laiklik bambaşka bir konudur kuran kursları ise yine başka. Ama laiklik konusuna hem de Kıbrıs Türküne çamur atanlara da ağzının payını vermek gerek değil mi? Bu arada okuduklarınızı iyi anlamanızı temini ederiz…

…

Sayın Emir ERSOY, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken mazotu biten jeneratörlere özel servis hizmeti vermek artık ticari zihniyetinizin de hayli geliştiğini gösteriyor. Doğru zamanda doğru yatırımlar her zaman kazandırır, hayırlı işler dileriz…

…

Sayın Ahmet SAVAŞAN, sağlık turizmi konusunda uzun süredir yaptığınız yoğun çalışmalar nihayet meyvelerini vermeye başladı. Umarız yeni yatırımlar ile kış sezonları da bundan böyle hareketli ve bereketli geçer…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, camilerde verilen kuran kurslarından daha ziyade çocukların zihinlerine yanlış bilgiler konusunda şikayetler son günlerde artmaya başladı. Bu nedenle talimat vermek yerine denetleme mekanizmasını devrede sokmak en iyi yöntem olarak belirtiliyor…

…

Sayın Savaş ATAKAN, köpek mamalarının da enflasyona yenik düştüğü ve fazlasıyla zamlandığından sitem ettiğinizi duyduk. Yani her gün iki paket sigarada 84 TL veren birisi olarak şikayetiniz biraz manidar geldi bize. Sigarayı biraz azaltsanız mamalar bedavaya gelir…

…

Sayın Sunat ATUN, bölgenize okul kazandırma girişiminiz iş çevreleri tarafından memnuniyetle karşılandı aynı zaman böyle bir kararla başka iş insanlarını da teşvik etmiş oldunuz. Varlıklı aileler biraz ellerini ceplerine atsalar ülkede okul binası sorunu yaşanmaz değil mi?

…

Sayın Salih GÜNEŞ, Orman Dairesi müdürü olarak ormanlık alanlardaki kameraların bakımı yapıldı mı yoksa yine mi işimiz Allah’a kaldı. Bu konuyu sürekli gündeme getirmeniz maddi değeri ne olursa olsun halletmeniz öneriliyor…

…