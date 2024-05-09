Dün 8 Mayıs Talasemi Günü’ydü...

Çok şaşırdık doğrusu!

Zira bizde bir gün oldu mu devlet erkanı ortalığı basın bildirisine boğar temennilerini iletirdi...

Tabi ki bunların çok da samimi olmayan açıklamalar olmadığını da bilmeyen yok!

Bizdeki günler tamamen göstermelik...

Makamların kendini göstermek için yaptığı açıklamalar!

Ertesi gün unutulur bir sene sonrasına kadar kimsenin aklından bile geçmez...

Sahi bizim yönetenler niye dünkü gün Talasemi Günü hakkında tek bir açıklama yapmadılar ki!

Bu konuda aciz kaldıkları için olabilir mi?

Ya da utandıkları için...

Çok ilginç yani, bu insanlar iyi bir bakım ve sadece kan istiyorlar!

Öyle istihdam filan değil, ya da kırsal kesim arsası hiç değil...

Tek amaçları hayatta kalmak!

...

150 Kadar Talasemi hastası yaşamları boyunca sağlıklı kalmak için kan almak zorundalar...

Bu da çarşıda, pazarda satılan bir şey değil!

İlgili birimler de seferber olmak zorundalar...

En önemlisi de duyarlı olmak!

Bugün sana, yarın bana sözünü unutmamak gerek...

Bildiğimiz kadarıyla geçmişte insani konularda bir duyarlılık vardı!

Kan toplayan araçlar hemen bölgede gezer bağış yapanlardan kan alırdı...

Şimdi onu da pek göremiyoruz!

Bu konuda hem ilgili bakanlığın hem de vatandaşın duyarsızlığı hakim...

Yardımlaşma ruhu filan hak getire!

Herkes kendi derdi tasasında...

Çok ciddi bir bananecilik hakim!

150 hasta da ‘ya bulamazsam’ korkusuyla yaşıyor...

İyi de nereye kadar!

...

Konuyla ilgili yıllar önce çok yazılar kaleme aldık...

Özellikle de askeri kurumlara çağrılarda bulunduk!

Eskiden kan eksikliği filan yoktu...

Oldu mu da asker anında devreye girer stoklar tamamlanırdı!

Anladığımız kadarıyla şu sıralar asker ile iletişim eksikliği yaşanıyor...

Geçen yıllar askerin bazı kırgınlıklar nedeniyle geri adım attığı iddia ediliyordu, doğru mu yalan mı bilemeyiz!

Bu ülkenin güvenliğini sağlayan Kolordu’nun 40 bin askeri olduğunu biliyoruz...

Türkçesi bir kez daha askerimize bu kez sağlık konusunda muhtacız!

Tabi ki kan sorununu çözemeyen devlet erkanı...

Ellerinden bir şey gelmiyor olabilir!

Ama her derde deva olan askeri makamlarla yapılacak olan bir iki telefon konuşması bile kan derdine düşmüş hastalarımız için derman olabilir...

Bu işin ne ayıbı var ne de başka bir şeyi!

...

Diyelim ki bizimkiler bu konuda cesaret sahibi olamadılar...

O zaman biz buradan Kolordu komutanına bir çağrıda bulunalım!

Askerimiz şu ana kadar bu ülkede büyük kahramanlıkların altına imza attılar...

Güvenlik konusunda kimsenin bir şikayeti yok!

Ayrıca askerimizin başka sosyal olaylarda de hep öncülük yaptığını biliyoruz...

Ama bu sefer ki tamamen hayati bir meseledir!

Geçmişte yaşanan bazı nahoş olaylarda askeri makamların kırgınlık içinde olduğunu da kabul eder, hak da veririz...

Ama konu sağlık olunca bambaşka bir durum söz konudur!

Devlet bu konuda yetersiz kaldığı için kan konusunda yine askerimize muhtacız...

İnsanımızın güvenliğini sağlayanlardan, sağlık konularında da destek bekliyoruz!

Bunun da esirgenmeyeceğine inancımız tamdır...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Tümgeneral. Sebahattin KILINÇ, bizim devlet erkanının yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle ülkede yine kan sıkıntısı baş göstermiştir. Haliyle bu konuda başında bulunduğunuz Kolordu Komutanlığı’na bir takım sorumluluklar düşmektedir. Konu tamamen insan sağlığıyla ilgi oldu için bir kez daha duyarlılık göstereceğinize olan inancımız vardır...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, devlete 20 engelli istihdamı konusunda alınan karar memnuniyet vericidir ancak bunların kimlerden oluşacağı, kimin karar vereceği konusunda bazı meraklı sorular gelmeye başladı. Karar verirken umarız parti rozetine karar vermezsiniz zira büyük hayal kırıklıkları yaşanabilir...

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Sayın Erhan ARIKLI, cep telefonları faturalarının abartılı yükselmesi konusunda haberiniz oldu mu? Buna işletmeler nasıl karar verdi, vatandaşın isyanı beklenenden çok daha büyümeye başladı, parti işlerinden vakit bulursanız ilgilenirseniz iyi olacak değil mi?

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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, Güzelyurt ve diğer yöre halkı haşere ile mücadelenin ne zaman başlayacağı konusunda mesajlar göndermeye başladılar özellikle de çocuklarda sağlık sorunları başlayacağı endişesi yaşıyorlar, haberiniz olsu istedik!

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Sayın Tolga Ahmet RAŞİT, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olduğu taktirde ülkede çok büyük etkinlikler düzenleyeceğiniz konusunda yaptığınız açıklamaya siz kendiniz inandınız mı? Yapsanız yapsanız ancak helva etkinliği yaparsınız, Tahsin beyi de davet etmeyi unutmayın olur mu?

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Sayın Sami ANTİS, Lefkoşa’da dillere destan olacak, bir taverna açmak için yoğun bir telaş içinde olduğunuzu duyduk, hayırlı işler bol kazançlar dileriz. Bizim halk enflasyon yüksek olsa bile eğlencesinden vazgeçmez değil mi?