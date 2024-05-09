ARTIK AÇLIK SINIRI BİR YANA

EĞİTİM DE LÜX OLMA YOLUNDA

PARASI OLAN OKUYACAK…



Ülkemizde eğitim, birçok ailenin en büyük harcamalarından biri haline gelmiştir. Ancak, eğitimdeki maliyetlerin giderek artması, özellikle üst düzey eğitim kurumlarında, aileleri ciddi bir mali baskı altına koymaya başlamıştır. Eğitimdeki maliyetlerin yükselmesi, toplumsal eşitsizlikleri derinleştiriyor yavaşça. Zengin aileler, çocuklarını iyi okullara ve üniversitelere göndererek onlara daha iyi bir gelecek sağlamak isterken, daha az gelirli aileler bu fırsatlardan mahrum kalıyor.



Ülkede var olan her türlü eşitsizliğe, yenileri eklenmeye devam ediyor. Eğitim masrafları artık küçük servetler boyutu na gelmiş durumda. Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için kritik bir öneme sahipken, bizim ülkede artık önemini yitirip LÜX olmuştur. Artık, eğitimdeki eşitsizlikler, parası olanların eğitim almasını sağlarken, parası olmayanların eğitimden mahrum kalmasına neden olmaya başlamıştır.



Paraya sahip olanlar, maddi durumu iyi olanlar demiyorum PARAYA SAHİP olanlar diyorum, çocuklarını iyi okullara göndererek daha iyi bir eğitim almalarını sağlayabilirken, paraya sahip olmayanlar , hakları gasp edilen asgari ücretli bu fırsatlardan mahrum kalabiliyor. Açlık sınırını bangır bangır söyleyerek iş yapılmıyor bu ülkede. 24 bin tl geliri olan aile, çocuğunu , 250 ve 400 bin tl yıllık okul harçı isteyen eğitim yuvalarında okutacaklar. Hangi masal kitabından anlatıyorsunuz halka bunları ya siz.

Halk artık evini geçindirmeyecek hale gelmişken, eğitim masraflarının ikiye ve hatta üçe katlanması ile artık zorlanmayı geçtik, nefes alacak durumları kalmadı. Bunlar nasıl hesaplar? Bunlar hangi kesime çalışan neşesi kalınlar? Bunlar eğitimi ne zaman ticaret haneye getirdiler? Daha ne kadar seyirci kalınacak bu durumlara? Servetlerine servet ekleyen özel okul sahiplerine dur diyecek , bunu denetleyecek hangi birim var? Doğru BU ÜLKEDE HER ŞEY İÇİN NŞR BİRİM VAR AMA ÇALIŞANI YOK…

Asgari ücretle evlat okutmaya çalışanların mücadelesini üzülerek ve de şaşarak izliyoruz. Eğitim, herkesin hakkı olduğu için, bu hakkın maliyetle sınırlanması adaletsizlik olarak görüyorum ben. Şimdi diyeceksiniz ki, bu fahiş ve servet değerindeki harçların , eğitim kurumlarının sürdürülebilirliği ve kalitesi için gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan bir durumdur. Geçim onları istenilecek rakamlar değil o rakamlar. Bir de dalga geçercesine KARDEŞ indirimi diye de altını çizerek sözümüz ona eğitim vermek istediklerini anlatıyorlar ya. Sabır ihsan eyle yarabbim.

Şu anda bir üniversitede okumamın bedeli 2 milyona yakın oldu. Okul harcı, yemekhanesi, yatakhanesi bla bla gidiyor böyle. Yabancı öğrenci hanesinde yerli öğrencilerimiz de kurban gidiyor. Hadi söyleyin bakalım asgari ücretli bir aile nasıl evladını üniversiteye göndersin. Sülalesi çalışsa yetmez. Hadi hepsini burslu yapınız yemez ama değil mi? Koltuklarda oturanların eğitimliye ihtiyacı yok, cahil daha çok işe yarar. Sizde haklısınız ne diyelim.



Çok sayın hükümet edenler, eğitime servet istenmesi, eğitimdeki maliyetlerin artışı, toplumsal eşitsizlikleri derinleştiriyor ve eğitime erişimi zorlaştırıyor. Bu nedenle, eğitimdeki maliyetlerin artışıyla mücadele etmek için çeşitli çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekiyor ve bu da sizlerin görevi. Önüne gelene okul açma izni vererek zenginler furyası özel okul ve üniversite sahipleri oldu. İyi bir şey hiç mi olmayacak? HAYIR OLMAYACAK…

BU ÜLKEDE KARIN DOYURMAK BİR YANA



ARTIK EĞİTİM ALMAK BİLE ÇOK ZOR OLUYOR…



KARAKUŞ