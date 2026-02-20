(Kamalı Haber) - Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde 85 yaşındaki yayaya çarparak, ağır yaralanmasına neden olan 49 yaşındaki Murtaza Yaşar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Koyun olguları aktardı. Polis, 19.02.2026 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yılmazköy'de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde, Murtaza YAŞAR’ın yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan Erdoğan Korkuter’e (E-85) çarptığını söyledi. Polis, Kaza sonucu yaralanan yaya Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.