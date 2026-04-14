(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptığı esnada uyuşturucuyla yakalanan Renos Zertalis hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 12 Şubat 2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Renos Zertalis’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Başkan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan ve KKTC’ye turist olarak giriş yapan sanığın soruşturma amaçlı 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 20 Şubat’ta yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Başkan, sanığın uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından yargılandığını belirterek, tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi. Başkan, sanığa ceza takdir ederken Yüksek Mahkemenin prensiplerinin göz önünde bulundurarak, değerlendirme yaptıklarını belirtti. Başkan, sanığın tasarrufu ettiği miktarın cüzi olduğunu ancak türün en ağır maddelerden biri olduğunu söyledi. Başkan, miktarın cüzi olmasını hafifletici, türün en ağır olmasını ise ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Mahkeme Başkanı, sanığın davasını kabul etmesini, KOAH hastası olmasını da değerlendirdikten sonra 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.