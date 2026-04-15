(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Furkan Enes Kabaktepe ve Mohammed Riyadh Foud Al-Obaidi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Hayırsever olguları aktardı. Polis, 12.04.2026 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli vaziyette park halinde görülen 01 AGG 81 plakalı aracın yanına giderek araçta şoför koltuğunda bulunan Furkan Enes Kabaktepe'nin üzerinde yapılan aramada pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yine aynı aracın yolcu koltuğunda bulunan Mohammed Riyadh Foud AL-ObaıdI’in üzerinde yapılan aramada pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, analiz sonucunun çıktığını, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, her iki zanlının da ülkede öğrenci izni ile bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün ispatı vücut yapmalarına ve kişi başı 75 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.