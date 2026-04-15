(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Yusuf Kırmızıtaş, Büşra Deniz ve Yağız Atyaç mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı. *Polis, zanlı Aytaç’ın 14 Nisan saat 14.00, zanlılar Yusuf Kırmızıtaş ile Büşra Deniz’in de aynı gün saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, Atay’ın üzerinde yapılan aramada bir gram kokain, Yusuf Kırmızıtaş ile Büşra Deniz’in ortak kullandığı valizde yapılan aramada ise 0.5 gram hintkeneviri olduğu düşünülen maddeler ele geçirildiğini belirti. Polis, Deniz’in el çantasında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.