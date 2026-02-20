(Kamalı Haber) - Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da 16, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 24 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berat Kızmaz 18.02.2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Caddesi üzerinde Cürümler Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde Abu Bakkar Sarder’in 31.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 172 gün, Kukoye Kosınıotu Odemadıghı Moro’nun 29.11.2020 tarihinden itibaren 1907 gün, Edgar Buyagu’nun 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 81 gün, Garıkaı Mtıkanı’nin 02.04.2023 tarihinden itibaren toplamda 1053 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi. Kızmaz, aynı tarihte Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Cürümler önleme şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde tespit edilen MD. Khairul Islam’ın 15.08.2025 tarihinden itibaren toplamda 187 gün, Al Amin Sardar’ın 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 782 gün, MD. Rasel Hossen’in 09.09.2023 tarihinden itibaren 893 gün, MD. Arad Hossaın’in 31.10.2025 tarihinden itibaren 110 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Michael Kinende Kinende’nin 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplamda 1907 gün, Denzel Phiri’nin ise 14.12.2023 tarihinden itibaren toplamda 797 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis memuru Taybe Kötüce ise Chukwuma Umeokwara ve Micheal okechukwu Anuka hakkındaki olguları aktardı. Polis, 17.02.2026 tarihinde saat 18:50 raddelerinde Lefkoşa'da bir polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Chukwuma Umeokwara’nın 01.04.2022 tarihinden itibaren toplam 1358 gün, ve Micheal Okechukwu Anuka’nın ise 21.12.2020 tarihinden itibaren toplam 1885 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için işlemlerin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyleyerek, ek süre talep etti.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli Polis memuru Mustafa Sadeli ise 5 zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis, 16.02.2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede bulunduğu esnada yaya olarak tespit ettikleri aynı yerde sakin Nelson Ikechukwu Echeme’nin yapılan Muhaceret kontrolünde 05.05.2022 tarihinden itibaren 1383 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte saat 18:00 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde Gönyeli Polis Karakolu personeli devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketlerinden dolayı muhaceret durumları kontrol edilen Abubakar Sıddık' in 27.08.2025 tarihinden itibaren 173 gün, Md Miraj’ın 15.08.2025 tarihinden itibaren 185 gün süre, Zaib Nasır'ın 15.01.2025 tarihinden itibaren 397 gün, Md Alham’ın 11.09.2024 tarihinden itibaren 523 gün süre KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde ise Gönyeli de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edilen Pamercy Atvena Agolla'nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 446 gün, yine aynı yerde sakin Nijerya uyruklu John Olanrewaju Oladejı'nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 1176 gün KKTC de ikamet izinsiz oldukları tespit edildiğini kaydetti. Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuç çıkmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Erdem Han ise 17.02.2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde Gönyeli Polis Karakolu personeli devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketlerinden dolayı yapılan muhaceret kontrolünde MD Arızul Islam’ın 15.09.2025 tarihinden itibaren 155 gün, Patrick Nwobodo Ifechukwu’nun 21.06.2022 tarihinden itibaren 1277 gün ve Kamgang Asil’in 25.10.2022 tarihinden itibaren 1151 gün süre KKTC'de kamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuç çıkmadığını belirterek, ek süre talep etti. Polis memuru Halil İbrahim Gizmen de Demirhan'da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 18.02.2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından temin edilen arama emri ışığında Demirhan'da ikamet eden Mushtaq Ahmet’in yapılan muhaceret kontrolünde 04.11.2025 tarihinden itibaren 106 gündür, Murad Khan'ın ise 24.10.2025 tarihinden itibaren 117 gündür KKTC'de İzinsiz İkamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuç çıkmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.