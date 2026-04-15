(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Davıd Kim, Mukhamet Mukhametkalıyev ve Tımur Chuprassov mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 11.04.2026 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsündeki bir market içerisinde reyonlarda satışa sunulan toplam değerleri 16.848 TL olan 2 adet Jameson orange 70cl , 2 adet Jameson Coldbrew 70 cl , 2 adet Jameson 70 cl içkiyi ve 4 adet Lego marka araç legosunu ve bir adet Revanche marka lacivert kazağı kendilerine ait siyah renk okul çantalarının içerisine koyup kasaya herhangi bir ödeme yapmadan market dışarısına çıkartıp sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü yakalandığını, içkilerin üzerlerinde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Zanlıların Kazakistan vatandaşı ve öğrenci olduklarını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispatı vücut yapmalarına ve kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.