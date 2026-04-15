(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kavga suçundan tutuklanan Farmhran Ali, Wagas Muhammed, Muhammed Bilal ve Muhammed Havais mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 14 Nisan saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle İ.C.’nin vücudunun çeşitli yelerine vurarak darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını ve Lefkoşa Devlet Hastanesine kontrole götürüldüklerini belirtti. Polis, yapılan muayenede Wagas Muhammed’in burnunda kırık tespit edildiğini ifade etti. Polis, bu nedenle İ.C. hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın aydınlatılabilmesi için kamera görüntülerinin inceleyeceklerini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.