Hastaneler gibi sağlık kuruluşlarında yayılabilen, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi hastalıklara neden olan ve çoklu antifungal ilaçlara dirençli maya türü “candida auris”in Avrupa’da patladığı, Güney Kıbrıs’ta da görüldüğü bildirildi.

Alithia haberi “Ölümcül Mantar… Avrupa’da Yayılmasıyla İlgili Alarm-Kıbrıs’taki Durum” başlığıyla aktardı.

Haberde Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayımladığı, Avrupa’da “candida auris” mantarı yayılımıyla ilgili son verilerin AB hastanelerinde endişe yarattığı, 2013-2023 dönemindeki vaka sayısının 4 bini aştığı kaydedildi.

Habere göre Mikrobiyolog ve Epidemiyolojik Gözetim Merkezi üyesi Mihalis Mendris “OMEGA Channel”a yaptığı açıklamada ECDC’nin son raporunda bu mantarın İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere İtalya, Romanya ve Almanya’daki hastanelerde yaygın görüldüğüne işaret etti.

Aynı dönemde Güney Kıbrıs’ta kaydedilen vaka sayısının 13’e ulaştığına işaret eden Mendris görüldüğünü 2023 sonrası dönemde bazı münferit vakalar görüldüğünü söyledi ancak rakam vermedi. Mendris mantarın kolay tespit edilemediğine, ilaçlara karşı dirençli olduğuna, yüzde 30-70 öldürücülüğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Hastane ortamlarında ve yoğun bakım vb birimlerde uzun süre yatılı kalan veya vücudunda tıbbi cihaz bulunan insanlarda yerleştiği için temizlenmesinin de çok zor olduğuna işaret eden Mendris Rum Sağlık Bakanlığı’nın son dönemde hastanelere, “candida auris” mantarının önlenmesi ve kontrolü ile ilgili bir dizi prosedür içeren bir yönerge gönderdiğini de söyledi.