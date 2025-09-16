Güney Kıbrıs’taki “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumunun” yaptığı çalışmaya göre KKTC’deki en büyük toprak sahibi Rum Yönetimi, bunu kilise izliyor.

Fileleftheros gazetesi “Rum Yönetimi ve Kilise İşgal Altındaki Mülklerin Çoğunluğuna Sahip” başlıklı haberinde KKTC’de taşınmaz mülkü bulunan kişilerin ekonomik olarak desteklenmesi için 2020 yılında yapılan çalışmanın alanında uzmanlaşmış bir şirketle iş birliği içerisinde ve tapu dairesinin verileriyle desteklenerek yapıldığını kaydetti.

Çalışmanın DİSİ partisinin “işgal altındaki mülklerle ilgili kullanım kaybı fonu” kurulmasıyla ilgili yasa önerisi sebebiyle gündeme geldiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin KKTC’de 22 bin 923 taşınmaz, kilisenin ise 5 bin 032 taşınmaza sahip olduğunu iddia etti.

Çalışmada yer alan senaryolara göre söz konusu fonun yıllık 100 milyon euro gelire sahip olması durumunda KKTC’de mülk sahibi 105 bin göçmenden çoğunun mülklerinin kullanım kaybıyla ilgili 1000 euro'ya kadar para alabileceğini yazan gazete, örneğin toplam değeri 21 milyon 220 bin 714 euro’yu bulan taşınmaz mülke sahip bir şirketin alacağı en fazla ekonomik desteğin 686 bin 910 euro olduğunu ifade etti.

Gazete fonun gelirlerinin artırılmasıyla ilgili tartışmanın hukuk dairesinin tepkisiyle karşılaştığını ve hukuk dairesinin, hükümeti fonun devlet bütçesinden takviye edilmesi konusunda mecbur bırakacak bir mevzuatın onaylanması halinde anayasaya aykırılık konularına atıfta bulunduğunu yazdı. Haberde maliye bakanlığının da ilerlemeler kaydedilen mevzuat çalışmasına itirazları olduğu da belirtildi.

2020 yılında yapılan çalışmada “Kıbrıs Üniversitesinin” 2000 yılında yapılan çalışmasına da atıfta bulunulduğunu ve bu çalışmanın 2000 yılında güncellendiğini kaydeden gazete, buna göre KKTC’deki taşınmazların kullanım kaybının 15 milyar 780 milyon euro civarında olduğunu ifade etti.

Gazete 2020 yılındaki çalışmaya göre KKTC’deki mülklerin kullanım kaybının 16 milyar 500 milyon euro civarında olduğunun hesaplandığını da aktardı.

KKTC’deki mülklerin değerinin hesaplanmasıyla ilgili olarak tapu dairesinden temin edilen 1974 yılındaki piyasa değerlerinin kullanıldığını yazan gazete, bunların yaklaşık olarak, mülklerin tümüyle (Kıbrıs Rum taşınmazları, Kıbrıs Türk taşınmazları ve devlet toprağı hariç yabancıların sahip olduğu mülkler) ilgili olarak 1975 yılında gerçekleştirilen değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

KKTC’deki taşınmaz mülk sahibi kişilerle alakalı 46 kategori bulunduğuna da işaret eden gazete, mülk sahiplerinin sayısının 105 bin 612, etkilenen arazi sayısının ise 1 milyar 289 milyon 618 bin 364 metrekare olduğunu kaydetti.

KKTC’de mülkü bulunan kişilere şirketlerin de eklenmesi durumunda toplam mülk sahiplerinin sayısının 106 bin 358’e ulaştığını yazan gazete, bu şekilde ise durumdan etkilenen toplam arazi alanın 1 milyar 339 milyon 877 bin 874 metrekareye ulaştığını, değerlerinin ise 1 milyar 845 milyon 000 152 euro civarında olduğunu ekledi.