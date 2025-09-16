AB Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komiseri Kostas Kadis, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yangınlara müdahale konusunda AB merkezi olma önerisini dile getirmesini “çok önemli bir duyuru” şeklinde nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesi, AB Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komiseri Kostas Kadis’in, Güney Kıbrıs’ın AB’nin yangın söndürme merkezi olma önerisi hakkında gazeteye verdiği söyleşiyi yayımladı.

Habere göre Kadis, Güney Kıbrıs’ta yangın müdahale merkezi kurulmasının stratejik açıdan büyük önem taşıdığını belirtirken AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in yıllık konuşmasında değindiği unsurları değerlendirdi.

Von der Leyen’in konuşmasında, AB ülkelerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri ve AB ülkelerinin güvenlik ve savunmalarının güçlendirilmesi gerektiği dile getirdiği vurgulayan Kadis, Güney Kıbrıs’ın yangınlarla mücadele merkezi olma önerisinin gündeme getirilmesinin ise Güney Kıbrıs’a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Kadis, Güney Kıbrıs’ın AB’deki konumunu güçlendirdiğini ve gerek Avrupa Konseyi gerekse AB Komisyonu düzeyinde Brüksel’in güvenini kazandığını iddia ederek AB güvenlini arttırmayı hedefleyen SAFE programına da değindi.

Kadis, Güney Kıbrıs’ın 150 milyar Euro bütçeli SAFE programında yer alarak, bu program çerçevesindeki ödeneklere ve teknolojiye erişim elde edeceğini de vurguladı.