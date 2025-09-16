Rum Narkotik Şubesinin, uyuşturucu kaçakçılarından el koyduğu para miktarının yaklaşık 2 milyon euro olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Narkotik Şubesinin, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik araştırmalar çerçevesinde 2020 yılından bu yana, 2 milyon euroya yaklaşan miktara ele koyduğunu ya da el koymasının beklendiğini yazdı.

Gazete ekonomik araştırmalar çerçevesinde el konulan miktarlara ilişkin verileri de aktardı.

El konulan en büyük meblağın, 2024’te ve bu yıl olduğunu yazan gazete 2020 yılından bu yana toplamda 89 ekonomik araştırmanın yapıldığına da dikkati çekti.

Habere göre, 2024 yılında 12 ekonomik araştırma yapılırken 515 bin 126 euro ve dövize el konulurken bu yıl ise şimdiye kadar 6 ekonomik araştırma çerçevesinde 320 bin 183 euro ele geçirildi.