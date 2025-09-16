Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ dün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Al Sani ile Katar’ın egemenliğinin ihlal edilmesini ele aldığını ve Güney Kıbrıs’ın bu ihlali kınadığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Katar’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın Katar’ın yanında olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Katar’ın Gazze’deki ateşkesle ilgili arabuluculukta hayati rol üstlendiğini de ifade etti.