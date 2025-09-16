Güney Kıbrıs’ın bugünden itibaren resmen, daha rekabet edilebilir olan Avrupa Birliği (AB) elektrik modeline geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılında uyum sağlamayı kararlaştırdığı ve iki yıl sonra da Rum Meclisi’nde alınan ilgili kararın ardından “tarihi reform” addedilen bu modeli resmen uygulamaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’in, Elektrik Dağıtım Sistemi İdaresi’ni (DSMK) Elektrik Kurumu’ndan (AİK) ayırma, hesaplamalar, katılımcıların hazır bulunuşluğu ve diğer askıda kalan konuları kapsayacak şekilde yaptığı iki ayrı deneme uygulamasında saptanan eksiklikler nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından, piyasaya entegrasyonun resmen gerçekleştiğini ve ticari alışverişlerin 1 Ekim’de başlayacağını kaydetti.

Yeni model gereği, tüketicilerin önümüzdeki ay itibarıyla istedikleri elektrik enerjisi tedarikçisini seçebileceklerini belirten gazete, bu tedarikçilerin, sundukları fiyata göre Rum Elektrik Kurumu veya özel şirketler olabileceğini yazdı.

Gazete, tüketicilerin kullanacakları elektrik konusunda söz sahibi olmasıyla piyasadaki rekabetin artacağını ve elektrik fiyatlarının düşmesi için baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Haberde, rekabet piyasasına dahil olan şirketlerin de herhangi bir kısıtlama olmaksızın istedikleri anlaşmayı imzalayabilecekleri ifade edildi.