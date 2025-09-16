Larnaka’da 25 yaşındaki gencin, Anorthosis-AEK futbol karşılaşması öncesinde polise saldırdığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi polisten elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 25 yaşındaki gencin, Larnaka’daki “Antonis Papadopulos” stadyumundaki Anorthosis ile AEK arasındaki karşılaşma öncesinde çıkardığı taşkınlık neticesinde polise saldırdığını ayrıca tutuklanmasına da tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Larnaka Mahkemesi tutuklanan genç hakkında bir günlük tutuklama emri verdi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Pile’de 14 Ağustos’ta meydana gelen cinayet girişimi ve 4 aracın kundaklanması olayıyla ilgili yeni bir tutuklamanın yapıldığını yazdı.

Habere göre, olayla ilgili olarak Larnaka sakini 29 yaşındaki Kıbrıslı Rum tutuklandı.

Olayla ilgili olarak daha önce aralarında, Rum Merkezi Cezaevinde bir mahkumun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.