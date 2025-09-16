AB üyesi ülkelerin yaşlanmayla mücadele ettiği ve bu çerçevede sağlanan AB ödeneklerinden yüklü miktarda yararlandığı ancak Güney Kıbrıs’ın yaşlı bakımında ödenek ayırmada son sırada yer aldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, AB ülkelerinin nüfus yaşlanması konusunda ileriyi dönük gerekli önlemleri aldığını ancak Güney Kıbrıs’ın hem planlama hem de gerekli ödenekleri AB’den kullanma konusunda son sırada yer aldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, yaşlı bakım merkezleri kurma ve gerekli yardımları yapma amacıyla ilgili AB mekanizmasından alabileceği miktarın en fazla 15 milyon 400 bin euro olabileceğini ifade eden gazete, ilk sırada yer alan İspanya’nın 2 milyar 394 milyon euro ödenek alacağını aktardı.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ta 2050 yılında, 65 yaş üstü kişi sayısının, toplam nüfusun yüzde 23,9’una denk geleceğinin öngörüldüğü belirtilirken yaşlı bakım evi sayısının ise şu anda sadece 26 olduğu vurgulandı.