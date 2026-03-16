(Kamalı Haber) - Yakındoğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan drift pisti, 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18:00 sıralarında spor sahalarında görmek istemediğimiz şiddet olaylarından birine ev sahipliği yaptı. Yarış sırasında yaşanan bir kaza, yerini sokak kavgasını aratmayan görüntülere bıraktı.

Olay yerinden aldığımız bilgilere göre, pistte yarışan İbrahim Yücebaş ve Murat Kapacak, araçlarına çarpıp kaza yapmalarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, pistteki diğer sürücüler Rone Zwanenburg ve Seger Zwanenburg’a saldırdı. Yarış bittikden sonra aracı ile park etmeye çalışana Hollandalı kardeşlere bir anca saldıran İbrahim Yücebaş ve Murat Kapacak sürücülerin olay yerinde araçları ile kaçmaları sonrası daha büyük yara almalarını engelledi. Olay esnasında, İbrahim Yücebaş, Rone Zwanenburg’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla gelişigüzel vurarak darp etti. Aynı esnada Murat Kapacak ise Seger Zwanenburg’un yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Saldırıya uğrayan Rone ve Seger Zwanenburg, bölgedeki drift camiası mensupları tarafından kurtarılmaya çalışırken olay yerinden araçları ile ayrıldı.

Olayın ardından önce hastaneye gidip darp raporu alan Rone ve Seger Zwanenburg kardeşler daha sonra polise gidip şikâyetçi oldular. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri, saldırgan şahıslar İbrahim Yücebaş ve Murat Kapacak hakkında yasal işlem başlatarak Ciddi darp suçlamasıyla aleyhlerine soruşturma başlattı.

Ambargolar altında zor bir spor geçmişi yaşayan ülkemize misafir olarak gelen yabancı uyruklu sporculara karşı sergilenen bu tavır sporun birleştirici gücüne inanan izleyiciler arasında büyük tepki topladı. Olayın anının görüntüleri incelendiğinde spor ruhuna yakışmayan davranışlarda bulunan İbrahim Yücebaş ve Murat Kapacak aleyhine polis soruşturmasının yanı sıra motor sporları kurumunun ne gibi bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.