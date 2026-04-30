Ercan Havalimanı’nda, işyeri adına yurt dışından ithal ettiği 211 cep telefonunu gümrüğe beyan etmeyen Ç.K.(E-46), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 27 Nisan’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Çevreye rahatsızlık veren iki alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de, dün, kamuya açık yerlerde, A.K.(K-30) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve E.A.(K-32) 260 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- İzinsiz alkollü içki satan işletmeciye yasal işlem

Girne’de, dün, bir barda polis tarafından yapılan denetimde, geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadan içki bulundurulup, satışa sunulduğu tespit edildi. Bar işletmecisi aleyhinde, yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz yedi kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen yedi kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.