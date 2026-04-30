Girne’de bir pansiyonda kalan ikamet izinsiz şahıs, denetim sırasında polisten kaçmak için ikinci kattaki pencereden atlayarak, yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün asayiş ve trafik denetimleri kapsamında bir pansiyonda kontrol yaptı. Pansiyonda kalan MD Akram Hossaın (E-32), ülkede izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle, polisten kaçmak için yaklaşık 4.50 metre yüksekten atlayarak yaralandı.

Hossaın, kalça kemiğinde kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.