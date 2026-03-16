(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ala Muhammed Hesain (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Osman Dikel mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10.03.2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Fatma Ceylan (K-78)'a çarptığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yaya o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında JV 356 plakalı araç sürücüsü zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, görgü tanıkları tespit edildiğini kaydetti. Polis, yayanın hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.