Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Sendikalar, bu ülkede emek mücadelesinin mihenk taşıdır ve işçi ile emekçilerin haklarını adil bir çerçevede savunmanın en güçlü aracıdır" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Atan, ülkede emek ve dayanışma gününün hak ettiği şekilde karşılanmadığını belirterek, son dönemde, hayat pahalılığına ilişkin sunulan yasa tasarılarının işçiyi, emekçiyi, asgari ücretliyi, küçük esnafı ve halkın geniş kesimlerini daha da yoksullaştırmaya yönelik adımlar olduğunu savunarak, bu adımlara sendika olarak karşı durduklarını ifade etti.

“Sermaye ile hükümetin iç içe geçmiş politikalarının, çalışanların hak arama mücadelesi veren sendikalara karşı açık bir duruş sergilediğini” savunan Atan, “Bizler, işçinin alın terini, emeğin onurunu ve dayanışmayı temsil eden 1 Mayıs’ı selamlıyoruz ancak mevcut koşullar altında gerçek anlamda bir kutlamadan söz etmenin mümkün olmadığını da vurguluyoruz.” dedi.

Ülkede birçok şeyin değişmesi gerektiğini söyleyen Atan, sendika olarak özel sektörde sendikalaşma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Atan, bu alanda elde edilen kazanımların ve özellikle EKTAM emekçilerinin mücadelesinin bunun en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

“Sendikalar, bu ülkede emek mücadelesinin mihenk taşıdır ve işçi ile emekçilerin haklarını adil bir çerçevede savunmanın en güçlü aracıdır.” diyen Atan, “Emeğin sömürülmediği, adaletin ve eşitliğin sağlandığı, gerçek anlamda kutlanabilecek 1 Mayıs’ları hep birlikte örgütleyeceğiz.” ifadesini kullandı.