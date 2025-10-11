İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na katılan Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım sporcuları başarılı sonuçlar elde etti

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli sporcularımızdan Hasan Artam, Master Erkekler Men’s Physique kategorisinde 5. sırayı aldı. önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu Mehmet Ali Şahbaz ise Genç Erkekler Vücut Geliştirme kategorisinde 6. olarak şampiyonayı tamamladı. Hüseyin Topal da Büyük Erkekler Classic Vücut Geliştirme 171 cm kategorisinde 6'ncı geldi.

Şampiyonada KKTC'nin uluslararası hakemi Hasan Bölükbaşı da görev aldı.

İzmir EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, aynı zamanda Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri niteliği taşıyordu.