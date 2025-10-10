TAM PARTİ Gazimağusa Temsilcisi Hasan Bilgehan, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de Ahmet Kaptan’ın canlı yayın konuğu oldu. TAM PARTİ’yi bir araya getiren unsurların siyasetteki yozlaşma, gelecekle ilgili kaygılarımız, liyakatsiz bir sistemin artık normalleşmesi gibi konular olduğuna dikkat çeken Bilgehan, yakın bir gelecekte Kıbrıs sorunu ile ilgili bir çözüm de görülmediği için TAM PARTİ’nin asıl önceliğinin iç sorunlar olduğunu belirten Bilgehan, “Pek çok farklı görüşten arkadaşımızla bir araya geldik, Serdar Bey bu konuda hep öncülük etti. Şimdi tek bir ortak görüş etrafında toplanıyoruz. O da yurt sevgisi. Yurdumuzu nasıl geliştirebiliriz, nasıl düzeltebiliriz, gençlerimizi siyasette sorumluluk almaya nasıl itebiliriz diye kafa yorduk. Gençlerimizin ülkelerinde kalıp burada yaşaması ve üretmesi için neler yapabiliriz diye kafa yorduk. TAM PARTİ bunun için ortaya çıktı” dedi. TAM PARTİ’nin halk ile devleti yakınlaştıracak, uzlaştıracak bir parti olarak çalışacağının altını çizen Bilgehan, ortak bir zeminde buluşma vurgusu yaptı.

BİZ GELİNCE MECLİS ÇOK ÇALIŞACAK

Sosyal adalete inanan bir parti olarak hareket ettiklerini söyleyen Bilgehan, ekonomiyi ilgilendiren her alanda somut çözümlerinin olduğunu belirtti. Yasa tasarılarının bile hazır olduğunu belirten Bilgehan, “TAM PARTİ meclise gelince, meclis çok çalışacak. Çünkü bizim pek çok alanda yasa tasarılarımız hazır. Ekonomiyi ilgilendiren her alanda çözümlerimiz mevcuttur. Biz sosyal adaleti yeniden inşa edeceğiz. Biz yerel ekonomiyi, yerel üretimi ve halkın refahını ilgilendiren konularda yoğun çalışma yürütüyoruz. Emeğin aracısız şekilde pazara sunulmasını sağlayacak olan adımlarımız olacak. Hayvancı mandıranın çıkışında teşviğini alacak. Tüm bunlar kamu ve vergi reformlarından geçer. Şu andaki düzen kişisel ranta çok açık bir durumdadır. Biz bunu ortadan kaldıracağız.

3’LÜ ÇETE SİYASAL RANT PEŞİNDE

Vatandaşlıkların da bir rant unsuruna dönüştürüldüğünü belirten Bilgehan, hükumet ortaklarını eleştirerek, “Vatandaşlık meselesinde de 3’lü çete rant peşinde. Biz bu konuda tamamen hakkaniyetli davranacağız ve vatandaşlık yasasındaki kişisel, ekonomik veya siyasi çıkara hizmet eden kısımları düzenleyeceğiz” diye konuşan Bilgehan, TAM PARTİ olarak geleceğe güzel işler bırakmak için bugün linç edilmeye razı olduklarını ifade etti.