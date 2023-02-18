Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasal düzenleme kamuoyunda kuşkuyla karşılandı.

Muhalefet, iş dünyası ve sendikalar bu zoraki kesintiyi fırsatçılık, adaletsizlik hatta zimmete para geçirmek şeklinde değerlendirdi.

Maaş kesintisin eleştirenlerin hemfikir olduğu nokta ise sorunun 'bağışta bulunma' değil, hükümete olan güvensizlik olduğu vurgulandı.

Toplanan kesintilerin nelere harcanacağı ile ilgili şeffaflık konusunda bir güvensizlik var.

Bir yıllık kesinti ve vergilerle yaklaşık 1 Milyar liralık bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bu paranın şeffaf bir şekilde kalem kalem nereye harcanacağı ortaya konulursa sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

Peki bu toplanan paralar nerelere harcanacak? Madde madde bakalım;

1- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya kapalı spor salonu yapımı

2- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya anıt yapımı

3- Depremde hayatını kaybedenler için mezar taşı yapılması

4- Depremzedeler için eğitim destek kalemi

5- Deprem sonucu enkaz aramaları ve yardım taşıma maksatlı gönderilen uçak seferleri

6- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konut yapımı

7- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konutların iç mefruşat (beyaz eşya, mobilya, perde vb.) alımı

8- Ankara, Gaziantep ve Mersin temsilciliklerinde depremzedeler için yapılan harcamalar

9- Deprem ve Doğal Afetle mücadele kapsamında Sivil Savunma ve Teşkilatı Başkanlığına araç, teknik teçhizat ve donanım sağlanması amaçlı yardım

10- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında okul binaların bakım ve onarımları amaçlı yardım

11- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında sağlık ocaklarının bakım ve onarımları amaçlı yardım

12- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında itfaiye aracı, teknik teçhizat ve donanımın güçlendirilmesi amaçlı yapılacak yardım

13- İlaç ve tıbbi malzeme alımı

14- Öngörülemeyen diğer giderler.”

Bu durumda 5. ve 14. madde dışında ilk bakışta kamuoyunu rahatsız edecek bir madde görülmüyor.

"Deprem sonucu enkaz aramaları ve yardım taşıma maksatlı gönderilen uçak seferleri"nin parasının peşine düşülmesi çok hoş değil...

"Öngörülemeyen diğer giderler.” konusu da çok şeffaf değil gibi görünüyor.

Bunun dışında çocuklara yapılan anıttan mı rahatsızız, depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konut yapımından mı yoksa depremde hayatını kaybedenler için mezar taşı yapılmasından mı?

Keşke devletimizin bu masrafları karşılayacak gücü olsaydı ama yok.

Ha şimdi şunu söyleyebilirsiniz bunlara para yok ama yeni istihdamlara var...

E haklısınız hem de yerden göğe kadar...

Şimdi yapılacak olan şudur;

Önce güven sağlanmalı, maaşlardan kesinti yaparken savurganlıktan vazgeçilmeli.

Kesintiler gönüllülük esasına göre olmalı çünkü Kıbrıs Türk halkı çok yardımseverdir, yeter ki güvensin...

Ve kesinlikle her şey çok şeffaf olmalı...

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Başbakan Üstel geçtiğimiz gün Sivil Savunmacıları yani kahramanlarımızı ziyaret etti.

Bir avuç kardeşimiz enkaz başında elinden gelenin fazlasını yaptı.

Üstel, bu ekibe teşekkür belgelerini sundu hepsini tek tek tebrik etti ve onlara personel desteği sözü verdi.

Sivil Savunma'da her personel 2 kişilik iş yapıyor.

Çünkü olması gereken kadrosunun neredeyse yarısıyla çalışıyorlar.

Mevut araçları arasında kullanım ömrü dolanlar var. Yeni ekipman ihtiyaçları var.

Ülkenin en disiplinli, en çalışkan ve en güvenilir kurumlarının başında olan Sivil Savunma Teşkilatı daha fazlasını hak ediyor. Bizlerin can güvenliği için bu şart.