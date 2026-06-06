Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı W.D.N.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şüpheli Hareketleri Polisi Harekete Geçirdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da Oğuz Karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergileyen zanlı W.D.N.M’nin durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bulunan iki adet Parliament sigara kutusunda, alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Gönüllü İfade Verdi

Polis memuru Özdiken, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Tutuklanmasının ardından zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini söyledi.

Polis ayrıca emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.