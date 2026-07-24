Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan H.T. mahkemeye çıkarıldı.

Şirket Parasını Teslim Etmediği İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine karşılık aldığı 9 bin Sterlini şirkete teslim etmeyerek, çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Evinde Evraklar Bulundu

Polis, zanlının evinde yapılan aramada mesele ile ilgili olduğu düşünülen evraklar tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, incelenecek evraklar ve alınacak ifadeler olduğunu kaydederek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme 3 Gün Tutukluluk Emri Verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.