Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme" suçlarından tutuklanan zanlı G.A. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte Kira Sözleşmesi İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevdalı, 10 Kasım 2025 - 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında daha önceden mahkemeye çıkarılıp teminata bağlanan zanlı Yasin Ergün’ün kendisine ait Ortaköy adresindeki ikametgahını, zanlılar Benal Çağlıyan ve Mayya Metmuradova'nın aracılığı ile zanlılar G.A., Gulalek Maksudova ve Zamira Hamudova'ya, konu şahısların oturma izni alabilmesi amacıyla kiracıları olmadıkları halde kira sözleşmesi düzenleyerek sahte belge hazırladıklarını, ardından bu belgeleri Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne verip pullatarak sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı.

Metehan Sınır Kapısında Yakalandı

Polis, ilk olarak zanlılar Yasin Ergün, Benal Çağlıyan, Mayya Metmuradova ve Zamira Hamudova'nın tespit edilerek tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandıklarını söyledi. Polis memuru Yılmaz Sevdalı, meselede bağlantısı bulunan ve aranan kişi ilan edilen zanlı G.A.’nın 21 Temmuz 2026 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan Kuzey’den Güney’e çıkış yapacağı sırada derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

İtiraf Nitelikli İfade Verdi

Polis, tutuklanan zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve ardından hastaneye götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı. Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

40 Bin TL Nakit Teminat

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla;

Yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,

Haftada 1 gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına,

40 bin TL nakit teminat yatırmasına,

yatırmasına, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına

karar vererek zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.