Kamalı Haber

Gönyeli’de 2024-2026 yılları arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şirket Kablolarını Çaldığı Gerekçesiyle Tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Portokal olayla ilgili bulguları aktardı. Portokal, 2024-2026 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Alayköy’de sakin H.T.’nin yapmakta olduğu Hakkı Talhaoğlu Elektrik Müteahitliği LTD. isimli işletmede kamyon şoförü olarak görev yapan Gönyeli’de sakin zanlı O.Y.’nin şirkete ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

İkametgahta Elektrik Kabloları Bulundu

Polis, tutuklanan zanlı O.Y.’ye ait ikametgahın araç park alanı içerisinde huzurunda yapılan aramada marka ve modeli henüz tespit edilemeyen çeşitli ebatlarda elektrik kabloları bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Kamera Görüntüleri İncelenecek

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan emareler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının yaptığı beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.