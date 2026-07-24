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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal-Alma-Tasarruf-Verme” suçlarında tutuklanan zanlılar O. H. K., B. C. K. ve J. C. O. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

600 Gram Uyuşturucu ve 17 Bin 100 TL Ele Geçirilmişti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 21 Temmuz 2026 tarihinde 16:15-17:00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli adresinde sakin, zanlılar O. H. K. ve B. C. K.’nin ikametgahlarında mahkeme emri ile huzurlarında yapılan aramada, tasarruflarında toplam yaklaşık 600 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 17 bin 100 TL nakit para bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın akabinde zanlılardan yapılan sorguda konu maddeleri zanlı J. C. O.’dan aldığının öğrenilmesine müteakip zanlı J. C. O.’nun da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Uyuşturucuyu Aldıklarını İtiraf Ettiler

Polis, zanlıların ifadesinde evde bulunan uyuşturucu maddeyi 21 Temmuz’da aranan bir şahıstan aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlı J. C. O.’nun Temmuz ayı içerisinde kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gittiğini, 6 gram uyuşturucu getirdiğini ve zanlıların satışını yaptığını tespit ettiklerini aktardı.

Mahkemeden 6 Gün Ek Tutukluluk

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen maddelerin sonucunun beklendiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek 6 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.