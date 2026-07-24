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Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan M. S. B yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evde 16 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf ettiğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, ekipleri gören zanlı M. S. B’ın kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirti. Polis, evde yapılan aramada M. S. B’ın yatak odasında 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, M. S. B’ın üzerinde yapılan aramada ise 100 dolar, 80 euro ve 30 sterlin bulduklarını söyledi.

İfadesinde Uyuşturucuyu Satın Aldığını Söyledi

Polis, M. S. B’ın gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da Gönyeli’de bir şahıstan 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti.

45 Günü Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının bir ay önce de benzer suçtan tutuklanıp, teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.