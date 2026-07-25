Kamalı Haber

Güzelyurt’ta meydana gelen uyuşturucu madde suçundan tutuklanan zanlı İ.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Asayiş ve Trafik Denetiminde Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Oruç olayla ilgili bulguları aktardı. Oruç, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:40’da Güzelyurt’ta, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde yapılan Asayiş ve Trafik denetimi sırasında yapılan kontrolde Güzelyurt’ta sakin zanlı İ.M.’nin kullanımında bulunan araç içerisinde orta konsol üzerinde siyah renk el çantası içerisinde Golden Virginia marka tütün paketi içerisinde 2 adet siyah poşete sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk poşet ile bir adet cam pipo, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tahta vidası, 28 adet Neurontin hap ile söz konusu araç altında yerde atılı vaziyette bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet Gizeh marka Kraşer bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

İtiraf Niteliğinde Gönüllü İfade Verdi

Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve izahat istendiğinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analize gönderileceğini ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tutku Candaş, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.