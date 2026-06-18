Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G. ile M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayın Detaylarını Aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri olan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısına giderlerken, araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inip yaya bir şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin görüldüğünü kaydetti. Polis, güneye giden şahsın H.Y. olduğunun öğrenildiğini, ülkeye geri dönünce sınır kapısında durdurularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı.

Uyuşturucuyu Güneyden Aldığını Söyledi

Polis, zanlının üzerinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu, ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 60 euroya dört gram uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı H.Y.’nin 1 ve 3 Haziran tarihlerinin de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 30 euroya 2 gram uyuşturucu aldığını aktardığını açıkladı.

Diğer Zanlılar da Tutuklandı

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin millet bahçesi yakınlarında tespit edilerek, tutuklandığını aktardı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi.

Polisten Tutuklu Yargı Talebi

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. D.Ö.G. ile M.B.’nin ise 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç tür uyuşturucuyla yakalandıklarını, 25 Ağustos’ta teminatla serbest bırakıldıklarını, bir yıl dolmadan yeniden suç işlediklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemenin Kararı Açıklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, H.Y.’nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.