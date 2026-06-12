Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G. ile M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sınır Kapısında Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri olan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısına giderlerken, araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inip yaya bir şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin görüldüğünü kaydetti. Polis, güneye giden şahsın H.Y. olduğunun öğrenildiğini, ülkeye geri dönünce sınır kapısında durdurularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı.

Zanlının İfadesi

Polis, zanlının üzerinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu, ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 60 euroya dört gram uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı H.Y.’nin 1 ve 3 Haziran tarihlerinin de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 30 euroya 2 gram uyuşturucu aldığını aktardığını açıkladı.

Diğer Zanlılar da Tutuklandı

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin millet bahçesi yakınlarında tespit edilerek, tutuklandığını aktardı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 9 kamera kaydının incelendiğini, 12 kişinin sorgulandığını söyledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken 17 adet kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.