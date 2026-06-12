Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.S.S.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aramada Kokain ve Hintkeneviri Ele Geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesinin, zanlı Badahman’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldığını, aynı gün ekiplerini söz konusu adrese giderek, yaşadığı ikametgahta arama yaptığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu maddelerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Satış Yaptığını İtiraf Etti

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Badahman’ın 24 Mayıs’ta 135 gram hintkeneviri ve 15 gram kokaini bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir konumdan aldığını, 70 gram keneviri tanımadığı şahıslara sattığını, 15 gram kokaini de satmaya hazırlandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ayrıca Nisan ayında 150 gram hintkeneviri ve 10 gram kokaini yine aynı şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan alıp, 120 gram kenevir ile 10 gram kokaini sattığını, 30 gram keneviri ise yaptığı iş karşılığında kendi içimliği için aldığını söylediğini aktardı.

Mahkemeden Teminat Kararı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Yemen uyruklu olup KKTC’de öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.