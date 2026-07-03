Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan M. Ö ve A. G yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonun Detaylarını Polis Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buğra Ulu olguları aktardı. Polis, 25.06.2026 Tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığını Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucu ve Sarma Sigaralar Ele Geçirildi

Polis, zanlıların tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan 6 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını kaydetti.

İfadelerinde Uyuşturucuyu Nasıl Temin Ettiklerini Anlattılar

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran’da 27 gram olarak aldıklarını, 10 gramını Lefkoşa’da iki konuma bırakarak, 12 bin TL kazanç sağladıklarını, geri kalan kısmının birazını içip, birazını sakladıklarını söylediklerini açıkladı.

Soruşturma Tamamlandı

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 20’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve ikişer kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.