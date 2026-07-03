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Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan Ç.D mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayın Detaylarını Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 02.07.2026 tarihinde saat 07:30 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa-Göçmenköy Şehit Hilmiye Sokak üzerinde zanlının alacak verecek meselesi yüzünden tasarrufunda kanunsuz olarak taşımış olduğu 12 cm uzunluğundaki kesici jilet ile Ö.B.’nin sol kol ve sol koltuk altını kesip yaralanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Doktor Raporunda Yaralanmanın Boyutu Yer Aldı

Polis, aynı gün Ö.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde Acil Servis’te müşaade altına alındıktan sonra taburcu edildiğini, temin edilen doktor raporunda sol ön kolunda 6-7 cm yüzeysel yaklaşık 2 cm derinliğinde kesinin mevcut ve sol koltukaltı bölgesinde yaklaşık 5 cm boyu ve 3 cm derinliğinde kesi mevcut olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Jilet Emare Olarak Alındı

Polis, aynı gün Ö.B.’nin Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, zanlıdan şikayetçi olduğunu, zanlının yine aynı gün Lefkoşa bölgesinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıktan sonra tasarrufunda bulundurduğu ve meselede kullandığı tecavüzkar alet olan 12 cm uzunluğunda kesici jiletin emare olarak alındığını belirtti.

42 Sabıka Kaydı Bulunduğu Açıklandı

Polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, incelenen sabıka kayıtlarında 2013 yılından itibaren poliste toplam 42 kaydı olduğunu, 2026 yılı içerisinde "Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” hüküm giydiğini akabinde rahatsızlık-uygunsuz tavır hareket ve polisi darp görevinden men suçlarından da açıkta meselesi olduğunu açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlı Kendini Savundu

Mahkemede söz alan zanlı ise karşı tarafın kendisine sopa ile saldırdığını, sadece kendisini korumak istediğini iddia etti.

15 Günü Aşmayan Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.