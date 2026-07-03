Kamalı Haber

Lefkoşa’da alkollü bir şekilde araç sürerek kaza yapan H.İ.S mahkemeye çıkarıldı.

Polis Mahkemede Olayı Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şeyma Çağlar olguları aktardı.

Polis, 02.07.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek caddesi üzerinde 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 547 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja yaklaştığında, sağ şeride geçmeye çalışan S. C (E-52) yönetimindeki KPC 045 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını söyledi.

Üç Araç Kazaya Karıştı

Polis, çarpmanın etkisiyle savrulan KPC 045 plakalı aracın yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere, HZ 547 plakalı aracın ise yolun sol şeridinde seyreden A. S (K-36) yönetimindeki NF 949 plakalı aracın arka kısmına da çarptığını açıkladı.

Bir Sürücüde Kırıklar Tespit Edildi

Polis, kaza sonucu yaralanan KPC 045 plakalı araç sürücüsü S. C kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar tespit edildiğini, ancak tedavisine Rum kesiminde devam etmek istediğini beyan edip, kendi isteği ile hastaneden ayrıldığını söyledi.

Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Polis, NF 949 plakalı araç sürücüsü A. S de yapılan müdahalenin ardından taburcu olduğunu, HZ 547 plakalı araç sürücüsü zanlının, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, S. C ile ilgili alınan bilgide hayati tehlikesinin bulunmadığının öğrenildiğini belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.