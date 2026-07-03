Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Vietnam uyruklu N.T. Lang mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayın Detaylarını Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Azra Mutlu olguları aktardı. Polis, 21 Haziran 2026 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otobüs şirketine ait ofiste, bir şahsa ait çanta ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 1.300 TL nakit para ve iki adet cep telefonunun kimliği meçhul şahıslar tarafından alınıp çalındığını söyledi.

Kamera Görüntülerinden Tespit Edildi

Polis, şikâyetin aynı gün yapıldığını, kameralardan suçu işleyen zanlının tespit edilerek aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 1 Temmuz'da Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma Tamamlandı

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-i vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.