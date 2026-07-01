Kamalı Haber

Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek, tehditle bir galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı 1 E.G., zanlı-2 S.Ş. ve zanlı-3 C.K. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, müştekinin şikayetini aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı.

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, 16.06.2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen M.Ç.K.’nin vermiş olduğu ifadesinde; 13.06.2026 tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden kendisini arayan bilmediği bir şahsın "Selamın Aleyküm bir savaşın içindeyiz bize desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı" yazarak mesaj gönderdiğini söylediğini aktardı.

Galeri görüntüsü, silah sesi ve tehdit mesajları gönderildi

Polis, M.Ç.K.’nin ifadesinin devamında 16.06.2026 tarihinde yine Whatsapp üzerinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik videosunun gönderildiğini ve " galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi bir de yalan söylüyorsun babanın bütün her şeyi sende yalan konuşuyorsun yalan" içerikli yazılı mesaj atıldığını, aynı gün yine aynı numaradan 4 el silah atışı sesi içeren 4 saniyelik bir video gönderildiğini, bir gece kulübünün ismi verilerek, “mekânı biliyorsun değil mi 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım sana neler yapacağım izle” mesajı atıldığını, ayrıca kendisine ait ev adresi, eşinin ve oğlunun isimlerini iş yerini ve gittiği okulunun isimlerini ve bunlar gibi kişisel bilgilerinin de yazıldığını, "sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım” notunun da gönderildiğini söylediğini aktardı.

Tehditler devam etti

Polis, M.Ç.K.’nin 19.06.2026 tarihinde yine aynı numaradan Whatsapp üzerinden "karanlık ve tespit edilmeyen bir bölgeden kimliği meçhul erkek bir şahsın tabanca ile ateş ettiğini ancak silahın patlamadığı ile ilgili bir video göndererek " dua et silah çalışmadı yoksa neler olacaktı var ya neler ailenden birilerine. Sen böyle devam et." içerikli bir mesaj gönderildiğini söylediğini açıkladı.

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, M.Ç.K.’nin 21.06.2026 tarihinde saat 17:45'de yine aynı hattan Whatsapp üzerinden kurşunlanan gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren video görüntüsünün gönderilerek " ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde, gece kulübü ile bir işimiz kalmadı sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım” mesajı atıldığını söylediğini kaydetti.

Galeride yaşanan karavan anlaşmazlığı da anlatıldı

Polis, M.Ç.K.’nin ek ifadesinde ise bahse konu galeride Zanlı 1 ile bir karavan satışı konusunda aralarında bir problem yaşadıklarını, galeride Zanlı-1, Zanlı-2 ve Zanlı-3'ün konuşmalarında galerinin Casperler isimli organize suç örgütünün listesinde olduğunu Zanlı-1'in bu listeden galeriyi çıkarttığı yönde konuşmalar yaptıklarını aktardığını söyledi.

Aramalarda karavan ve uyuşturucu bulundu

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, 30.06.2026 tarihinde mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan zanlıların ikametgahlarında mahkemeden temin edilen arama emri ile yapılan aramalarda; Zanlı-1’in tasarrufunda meseleye konu olan gümrüğü ödenmemiş karavan, Zanlı-3’ün tasarrufunda ise Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, Zanlı-3’ün vermiş olduğu sözlü beyanında "Zanlı-2 ile cep telefonundan Whatsapp uygulaması üzerinden kendisine bir çok kez silah fotoğrafları gönderdiğini ayrıca Zanlı-1’in kendisine cep telefonundan gece kulübünün kurşunlandığını içeren video gösterdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Telefon incelemesinde önemli bulgu

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunup emare zapt edilen cep telefonlarında mahkemeden temin edilen Bilişim Müzekkeresi ile ilk nazarda yapılan incelemelerde Zanlı-2'nin tasarrufunda bulunan cep telefonun silinen bölümünde "12 Haziran 2026 tarihinde galeriyi gösteren video görüntüsü çekilip silindiğinin tespit edilmiş olup bu video görüntüsünün 16.06.2026 tarihinde M.Ç.K.’ye mesaj gönderilen Whatsapp hattı üzerinden müştekiye atılan video oluğunun tespit edildiğini kaydetti.

Mahkeme 2 gün tutukluluk emri verdi

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonlarında incelmelerin devam ettiğini, incelemeler sonunda bölgede bulunan diğer işletmelere yönelik gerçekleştirilen şiddet kullanma tehditleri ile bağlantılı kişilerin meydana çıkacağının kuvvetle muhtemel olduğunu, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.