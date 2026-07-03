Kamalı Haber

Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek, tehditle bir galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı 1 E. G, zanlı-2 S. Ş ve zanlı-3 C. K mahkemeye çıkarıldı.

Polis Olayın Başlangıcını Anlattı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı.

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, 16.06.2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen M.Ç.K.’nin vermiş olduğu ifadesinde; 13.06.2026 tarihinde Hollanda numarasına ait Whatsapp uygulaması üzerinden kendisini arayan bilmediği bir şahsın "Selamın Aleyküm bir savaşın içindeyiz bize desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı" yazarak mesaj gönderdiğini söylediğini aktardı.

Galeri ve Ailesiyle İlgili Tehdit Mesajları Gönderildi

Polis, M.Ç.K.’nin ifadesinin devamında 16.06.2026 tarihinde yine Whatsapp üzerinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik videosunun gönderildiğini ve "galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi bir de yalan söylüyorsun babanın bütün her şeyi sende yalan konuşuyorsun yalan" içerikli yazılı mesaj atıldığını, aynı gün yine aynı numaradan 4 el silah atışı sesi içeren 4 saniyelik bir video gönderildiğini, bir gece kulübünün ismi verilerek, “mekânı biliyorsun değil mi 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım sana neler yapacağım izle” mesajı atıldığını, ayrıca kendisine ait ev adresi, eşinin ve oğlunun isimlerini iş yerini ve gittiği okulunun isimlerini ve bunlar gibi kişisel bilgilerinin de yazıldığını, "sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım” notunun da gönderildiğini söylediğini aktardı.

Silah ve Patlayıcı Görüntüleri Gönderildiği İddia Edildi

Polis, M.Ç.K.’nin 19.06.2026 tarihinde yine aynı numaradan Whatsapp üzerinden "karanlık ve tespit edilmeyen bir bölgeden kimliği meçhul erkek bir şahsın tabanca ile ateş ettiğini ancak silahın patlamadığı ile ilgili bir video göndererek "dua et silah çalışmadı yoksa neler olacaktı var ya neler ailenden birilerine. Sen böyle devam et." içerikli bir mesaj gönderildiğini söylediğini açıkladı.

Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, M.Ç.K.’nin 21.06.2026 tarihinde saat 17:45'de yine ayni hattan Whatsapp üzerinden kurşunlanan gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren video görüntüsünün gönderilerek "ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde, gece kulübü ile bir işimiz kalmadı sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım” mesajı atıldığını söylediğini kaydetti.

Telefonda Orijinal Tehdit Videosu Bulundu

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu sürede 5 tanık ifadesi temin edildiğini söyledi. Polis, zanlı-2'ye ait cep telefonunun galerisinde silinenler kısmında bulunan söz konusu tehdit içerikli video bulunduğunu ve bu videonun tehdit mesajlarında kullanılan videonun orijinal hali olduğu ayrıca zanlı-2'ye ait olan Mercedes S 300 marka araç içerisinden çekildiğinin tespit edilerek konu aracın emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı-2 ve zanlı-3’ün mesele ile ilgili olarak birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 1’in ise sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Soruşturmada Yeni Bulgulara Ulaşıldı

Polis çavuşu Dönmez, yapılan ileri soruşturmada; 16.06.2026 tarihinde yabancı numaralı whatsaap hattından M.ÇK.’ye gönderilen tehdit içerikli videonun zanlı-3'ün isteği ile zanlı-2 tarafından çekilerek zanlı-1’e gönderildiğini ve zanlı-1’in de söz konusu videoyu M.Ç.K.’yi tehdit ve rahatsız etmesi kastıyla M.G. isimli şahsa gönderdiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini, hesap hareketlerinin incelenebilmesi için bankalarından gerekli soruşturmanın başlatıldığını, zanlı 3’ün tasarrufunda bulunan hintkeneviri olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken emareler olduğunu kaydeden Dönmez zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 5 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.