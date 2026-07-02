Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İran uyruklu H.A. mahkemeye çıkarıldı.

Marketten Ürünleri Çantasına Koyup Kasadan Geçmeden Çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 01.07.2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa' da Gümüş sokak üzerinde faaliyet gösteren bir süper market içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının market içerisinde satışa sunulan toplam 477 TL değerinde 1 adet Filos marka kedi maması, 2 adet Akdeniz marka ton balığı, 1 adet Delmonte marka konserve ananas, 1 adet KS marka konserve mısır ve 1 adet Ülker Oneo marka sakızı kendisine ait gri renk kadın çantası içerisine koyarak kasaya ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak çaldığını söyledi. Polis, zanlının derdest emri gereği tutukladığını belirtti.

Soruşturma Tamamlandı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de aile izni ile ikamet ettiğini, herhangi bir sabıkası olmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

30 Bin TL Nakit Teminat Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.