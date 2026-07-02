Kamalı Haber

Ercan Havalimanında meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan M.E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Bulduğu Banka Kartını Evine Götürdü

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Kapuş olguları aktardı. Polis, Ercan Havalimanında bir işletmede çalışan zanlının 21 Mayıs 2026’da bir şahıs tarafından havaalanında düşürülen banka kartını polise veya herhangi bir yere teslim etmeyerek, evinde götürdüğünü kaydetti.

Ev Arkadaşı Kartla Alışveriş Yapınca Olay Ortaya Çıktı

Polis, zanlının ev arkadaşının zanlıdan habersiz kartla 29 Haziran’da alışveriş yapınca durumun polise 30 Haziran’da yansıdığını ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, kartla harcama yapan şahısla ilgili de yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Teminatla Serbest Bırakıldı

Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.