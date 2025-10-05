(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zekeriya Beyoğlu ve Ahmet Serdar Gezmen mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 4 Eylül 2025 tarihinde Haspolat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir Polis ekibi tarafından zanlı Zekeriya Beyoğlu’nun kalmakta olduğu ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada 1 adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve yaklaşık 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının ikametgahı yanında park halinde bulunan EY 280 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlı Ahmet Serdar Gezmen'in üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Gezmen’in de suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ali Yeşildal mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlıların tasarrufunda bulunan maddelerin analize gönderileceğini ayrıca kimden aldıklarının araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.